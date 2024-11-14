Сухум: отели у моря, погода, аэропорт и достопримечательности столицы Абхазии

Где находится столица Абхазии – город Сухум? Расскажем об отелях и гостиницах у моря, погоде, Сухумском аэропорте, достопримечательностях, обезьяньем питомнике, куда сходить и что можно посмотреть в Сухуме.

Столица Абхазии, Сухум, в последние дни часто оказывается в информационных сводках в связи с протестами оппозиции и сменой руководства республики. Здесь сосредоточены все главные государственные учреждения, здесь же происходят наиболее важные политические события. Что известно о городе вне политического контекста?

Сухум – столица Абхазии

Столица Абхазии не может похвастаться широким размахом. Это небольшой город с населением чуть больше 65 тыс человек, что равняется примерно одному району Москвы. Но в смысле истории город может дать фору многим крупным европейским мегаполисам, ведь Сухум был основан еще в античные времена. Более 2500 лет назад здесь возникла греческая колония Диоскурия, в VIII веке город под названием Цхуми вошел в состав Абхазского, а затем Грузинского царств.

© Фото: сайт администрации Сухума. Крепость Диоскурия

Современное название "Сухум" отсылает ко временам османского владычества и имеет тюркское происхождение. Впрочем, есть версия, что турки, захватившие город в XVI веке, просто по-своему восприняли сванское слово "цхуми".

Где находится Сухум?

Город расположен в центральной части Абхазии. От российско-абхазской границы до Сухума чуть больше 100 км, которые можно преодолеть за два с небольшим часа езды на транспорте.

Сухум является портовым городом, расположенном на берегу Черного моря. Сухумская бухта крутой дугой вдается в побережье, с давних времен создавая благоприятные условия для причаливания судов.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Отметим, что добраться самолетом до Сухума напрямую не получится. Придется сделать посадку в аэропорту в Адлере, а дальше воспользоваться автобусом, такси или "Ласточкой". А вот поезда ходят в столицу Абхазии из Москвы ежедневно.

Сухум – отели у моря

Многие туристы, которые оказываются в Сухуме, прельщаются перспективой просыпаться в номере с видом на море. Город может предложить достаточно вариантов для публики, которая ценит вид из окна, а также близость к пляжам. Вот наиболее популярные отели, расположенные менее чем в 1 км от моря:

Garuda Boutique Hotel 4*

Лофт Гарден 3*

Гранд Отель Маяк

Дом Москвы 3*

Олимп 4*

Riviera Hotel 4*

Каракас 4*

Comfort 4*

Sun Сухум

Vesna

Погода в Сухуме

Климат в Сухуме – влажный субтропический. Погодные условия максимально благоприятствуют туристам. Средняя температура в июле-августе плюс 23-24 градуса. Зима мягкая и теплая, температура воздуха редко опускается ниже 8 градусов тепла.

Море летом хорошо прогревается, что идеально для купания, иногда температура воды может достигать плюс 30 градусов.

Достопримечательности столицы Абхазии

Начать осмотр достопримечательностей города можно с Сухумской крепости, которая была построена в римскую эпоху. Остатки древних стен, расположенные на берегу моря, будут интересны как любителям истории, так и тем, кто ищет необычные локации для фотосъемки. Крепость расположена между улицей Аргун Коношок и набережной Махаджиров.

Продолжить изучение романтических развалин можно остатками замка Баграта, названного по имени средневекового грузинского царя. Эта локация расположена на возвышении, чуть дальше от центра города, добираться до нее проще на транспорте. Путешественники смогут не только увидеть древние камни, поросшие вьющимися растениями, но и насладиться видом Сухума с возвышенности.

© Фото: сайт администрации Сухума

Увенчать путешествие в безмолвное царство древних развалин можно остатками Келасурской стены. Памятник XVII века расположен в окрестностях Сухума, в поселке Тхубын.

Экскурс в историю можно завершить Сухумским маяком на Красномаякской улице. Сооружение, построенное французами, относится к середине 19 века. Попасть внутрь не получится, но подойти поближе стоит. Перед взором путников предстанет аутентичная стальная дверь позапрошлого столетия. Можно разглядеть даже название французской фирмы-изготовителя и год постройки маяка.

© Фото: сайт администрации Сухума

Одна из главных достопримечательностей Сухума – Ботанический сад. Мягкий климат позволяет без особых затруднений выращивать растения практически из любых регионов мира. В Ботаническом саду, который был основан еще в первой половине XIX века, можно увидеть около 5 тыс видов растений. Среди прочих растений выделяется метасеквойя – один из древнейших сохранившихся видов деревьев на планете.

© Фото: Ботанический институт Академии наук Абхазии

Сухумский аэропорт

Сухумский аэропорт был закрыт более 30 лет, когда в республике начались боевые действия. К вопросу о восстановлении аэропорта вернулись в начале 2020-х, проект реконструкции транспортного узла был представлен в прошлом году.

Возрождением аэропорта занимается российский инвестор, объем инвестиций должен составить около 8 млрд рублей. Планируется, что первый самолет аэропорт должен принять в мае 2025 года, когда завершится начальный этап реконструкции.

Сухумский обезьяний питомник

Недалеко от Ботанического сада расположена другая уникальная локация города – Сухумский обезьяний питомник. Заведение, основанное в 1927 году, имело научный профиль. Исследователи, овеянные раннесоветской научной романтикой о покорении природы в булгаковском духе, пытались изучить возможность трансплантации эндокринных желез обезьян людям, однако завезенные из Африки животные начали массово вымирать.

© Фото: сайт НИИЭПиТ Академии наук Абхазии

Несмотря на трудности, питомник в дальнейшем продолжил работу как центр приматологии. Во второй половине прошлого веке здесь испытывали вакцины и антибиотики, а также готовили часть обезьян к отправке в космос.

От былого научного размаха, когда здесь содержались тысячи особей, сейчас осталось не так много, но посмотреть на плоды уникального эксперимента, безусловно, стоит.

Питомник открыт каждый день, с 9:00 до 19:00. Адрес: пересечение Гумской и Убыхской улиц, недалеко от Ботанического сада.