Вестник Кавказа

Как убийца депутата пронес в парламент пистолет в Абхазии?

Как убийца депутата пронес в парламент пистолет в Абхазии?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководитель Госслужбы охраны Абхазии прокомментировал произошедшую накануне трагедию – убийство депутата абхазского парламента. В том числе он ответил на вопрос, как в зал заседаний попало оружие.

Государственная служба охраны Абхазии не может определить, как в здание парламента был пронесен огнестрельный пистолет, из которого был убит накануне депутат Вахтанг Голандзия − по той простой причине, что ее сотрудники не имеют права производить досмотр депутатов, рассказал глава ведомства Дмитрий Дбар.

Он подчеркнул, что парламентарии в Абхазии относятся к числу спецсубъектов, поэтому сотрудники ГСО лишены возможности проверять их на наличие оружия, а также запрещенных законом веществ.

"Поэтому, мы не можем сказать, как попал пистолет в зал заседания парламента"

– Дбар

Глава ГСО также рассказал, что сразу стрельбы охранники оказывали первую помощь раненым, а затем помогали доставить их к врачам.

Напомним, накануне в парламенте Абхазии обсуждался громкий законопроект о запрете майнинга. В ходе дискуссии между законодателями Адгуром Харазией и Каном Кварчией началась ссора. От слов участники перешли к делу, Харазия выхватил пистолет. Еще один депутат, Вахтанги Голандзия, предпринял попытку разнять оппонентов, но был ранен в голову. Рана оказалась смертельной, мужчина умер в больнице. Кварчия выжил, Харазия сбежал, его разыскивают.

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