Вестник Кавказа

Фестиваль "Мандарин" в Абхазии установит рекорд

IV фестиваль абхазской культуры Апсны в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рекордно высокую елку из мандаринов установят в Абхазии в рамках новогоднего фестиваля "Мандарин". Фестиваль будет проходить в начале января.

Проблемы с электричеством в Абхазии не помешают проведению яркого фестиваля "Мандарин", на празднике планируется установить мировой рекорд.

Мандариновая елка будет сооружена в рамках фестиваля, ее высота составит 5 м, прежний рекорд составлял 3 м, рассказали организаторы мероприятия. На фестивале также можно будет совершить полет на воздушном шаре, посетить цитрусовые плантации - поучаствовать в сборе урожая и сделать эффектные фотографии, посмотреть кино на пляже, послушать музыку в парке «Апсны», посетить фермерскую выставку и  различные мастер-классы.

Кроме того, туристам предлагается "сыграть" мандариновую свадьбу - на станции Гума появится тематическая фотозона с тортом.

Фестиваль стартует 3 января и продлится до 8 января, "Мандарин" будет проходить в Абхазии впервые на Новый год 2025 года.

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