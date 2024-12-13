Вестник Кавказа

Свыше 25 тыс т мандаринов из Абхазии получила Россия

Свыше 25 тыс т мандаринов из Абхазии получила Россия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Абхазия увеличивает поставки мандаринов в Россию. Всего в этом сезоне планируется отправить россиянам 37 тыс т этих солнечных фруктов, которые у многих ассоциируются именно с Абхазией.

Абхазия продолжает наращивать поставки мандаринов в Россию, следует из данных Государственного таможенного комитета республики.

По информации ведомства, с начала сезона в РФ экспортировали свыше 25 тыс т "оранжевого золота" Абхазии. Показатель на 9,4 т превысил объем поставок за такой же период минувшего года.

В общей сложности абхазские производители цитрусовых намерены поставить россиянам 37 тыс т мандаринов. При этом в основном достичь показателя планируется в уходящем году, а на 2025 год – перенести лишь часть, передает Sputnik.

Напомним, что в Абхазии в семи точках в начале января состоится фестиваль с говорящим названием "Мандарин". Он будет проводиться с 3 по 8 января. Организаторы подготовили более 30 разнообразных мероприятий, включая мастер-классы, выставки, экскурсии, концерты и ярмарки, а также сбор и дегустация мандаринов.

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