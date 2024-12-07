Названы главные страны-поставщики мандаринов в Ставропольский край

В региональном управлении Россельхознадзора подсчитали объем поставок мандаринов на Ставрополье с середины осени, а также назвали главных поставщиков фруктов.

Ставропольский край импортировал порядка 2,7 тысяч тонн мандаринов с октября. За этот же период прошлого года поставки выросли в 46 раз, поведала пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

Главным поставщиком новогодних фруктов в регион стала Грузия – более 2 тыс тонн. Следом идет Турция, откуда импортировали около 328 тонн. Примерно столько же на Ставрополье прибыло фруктов из Ирана – 312 тонн.

"В ходе досмотра специалистами управления Россельхознадзора от фруктов отбираются образцы и направляются в подведомственные Россельхознадзору лаборатории, где продукцию проверяют на наличие карантинных объектов"

– межрегиональное управление Россельхознадзора

Сообщается, что в прошлом году с середины осени по начало зимы на Ставрополье поставили 60 тонн мандаринов.