Мандарины продолжают поступать в Россию - Минсельхоз Абхазии

Россия пропускает грузовики с абхазскими мандаринами, но досмотр после вчерашнего инцидента стал более тщательным, поделился в субботу и.о. министра сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа, передает Sputnik.
Накануне в одной из партий цитрусов, предназначенных для российского рынка при фитосанитарном контроле на границе было обнаружено насекомое трипс, из-за этого партия мандаринов была запрещена к ввозу в РФ. Сегодня поставки возобновились.
"Машины пропускают. Они проходят более тщательный досмотр. По нашей информации, больше нигде не было обнаружено карантинное насекомое"
– Джопуа
Россельхознадзор в пятницу подчеркнул, что запрета на экспорт мандаринов из Абхазии нет.
Отметим, что в этом году в Абхазии собирают хороший урожай цитрусовых, поставки в Россию мандаринов уже на 40% превышают прошлогодние.