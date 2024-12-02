Вестник Кавказа

Мандарины продолжают поступать в Россию - Минсельхоз Абхазии

Мандарины продолжают поступать в Россию - Минсельхоз Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ввоз мандаринов из Абхазии в Россию продолжается. Накануне в Сухуме сообщили о том, что несколько грузовиков развернули на границе из-за карантинного насекомого.

Россия пропускает грузовики с абхазскими мандаринами, но досмотр после вчерашнего инцидента стал более тщательным, поделился в субботу и.о. министра сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа, передает Sputnik.

Накануне в одной из партий цитрусов, предназначенных для российского рынка при фитосанитарном контроле на границе было обнаружено насекомое трипс, из-за этого партия мандаринов была запрещена к ввозу в РФ. Сегодня поставки возобновились.

"Машины пропускают. Они проходят более тщательный досмотр. По нашей информации, больше нигде не было обнаружено карантинное насекомое"

– Джопуа

Россельхознадзор в пятницу подчеркнул, что запрета на экспорт мандаринов из Абхазии нет.

Отметим, что в этом году в Абхазии собирают хороший урожай цитрусовых, поставки в Россию мандаринов уже на 40% превышают прошлогодние.

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