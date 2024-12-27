Вестник Кавказа

На побережье Кубани собрали более 100 тыс тонн загрязненного грунта

На побережье Кубани собрали более 100 тыс тонн загрязненного грунта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Кубани продолжаются работы по ликвидации последствий разлива мазута после крушения танкеров. Убрано более 100 тыс тонн загрязненного грунта.

Участники операции по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе удалили свыше 100 тыс тонн загрязненного грунта с пляжей Кубани, передает глава региона Вениамин Кондратьев. 

Отмечается, что в работах по уборке грунта с мазутом задействовано около 8,5 тыс человек. Работы выполняются в Анапе и Темрюкском районе. 

Отмечается, что на площадку временного хранения в хутор Воскресенский направлено 68 тысяч тонн загрязненного грунта. 

Напомним, что крушение танкеров с мазутом произошло в середине декабря в Керченском проливе. Авария спровоцировала выброс мазута, который достиг побережья Краснодарского края и Крыма.

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