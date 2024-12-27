На побережье Кубани собрали более 100 тыс тонн загрязненного грунта

На Кубани продолжаются работы по ликвидации последствий разлива мазута после крушения танкеров. Убрано более 100 тыс тонн загрязненного грунта.

Участники операции по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе удалили свыше 100 тыс тонн загрязненного грунта с пляжей Кубани, передает глава региона Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что в работах по уборке грунта с мазутом задействовано около 8,5 тыс человек. Работы выполняются в Анапе и Темрюкском районе.

Отмечается, что на площадку временного хранения в хутор Воскресенский направлено 68 тысяч тонн загрязненного грунта.

Напомним, что крушение танкеров с мазутом произошло в середине декабря в Керченском проливе. Авария спровоцировала выброс мазута, который достиг побережья Краснодарского края и Крыма.