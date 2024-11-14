Вестник Кавказа

Гросси прилетит в Иран

Рафаэль Гросси
© Фото: скриншот из видео на страницах МАГАТЭ в соцсетях
В Иран в скором времени должен приехать с визитом глава МАГАТЭ. Дата предстоящей поездки на данный момент неизвестна.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии приедет в Тегеран. Об этом информирует 1 апреля МИД Ирана.

Договоренность о визите Рафаэля Гросси в Исламскую Республику была достигнута во время его телефонного разговора с главой МИД ИРИ Аббасом Аракчи.

"[В беседе Гросси] обратился с просьбой о визите в Тегеран, которая была одобрена министром иностранных дел"

– МИД Ирана

В ведомстве отметили, что совсем скоро стороны приступят к обсуждению вопросов, связанных с организацией данного визита.

"Было решено, что для того, чтобы визит оказался плодотворным, в ближайшее время стороны обсудят и доработают детали"

– иранское внешнеполитическое ведомство

Дата предстоящей поездки в Иран руководителя организации будет объявлена позже.

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