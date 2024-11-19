Вестник Кавказа

Глава МАГАТЭ встречается с главой Росатома

Росатом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Встреча руководителя Росатома и главы МАГАТЭ проходит в эти минуты в Москве. Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси проводят переговоры в павильоне "Атом" на ВДНХ.

Переговоры главы Росатома Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси стартовали в Москве.

Беседа протекает в музее "Атом" на ВДНХ. По ее итогам Лихачев и Гросси проведут совместный пресс-подход.

Ранее глава МАГАТЭ сообщал, что планируется поговорить с российским чиновником о ситуации на Украине, а также обсудить Запорожскую АЭС.

Стоит отметить, что в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Киев, который состоялся в начале недели, Гросси особо обратил внимание на необходимость постоянно поддерживать действующие каналы связи.

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