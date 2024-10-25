Вестник Кавказа

Глава "Росатома" встретится с гендиректором МАГАТЭ

Глава "Росатома" встретится с гендиректором МАГАТЭ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Алексей Лихачев встретится 7 февраля с генеральным директором МАГАТЭ. Ранее сообщалось, что Рафаэль Гросси совершит визит в Россию.

Руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев проведет переговоры с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Как пишет пресс-служба компании, встреча состоится 7 февраля в музее "Атом" на ВДНХ. После они совершат пресс-подход для журналистов.

Ранее сообщалось, что глава агентства по атомной энергии совершит визит в Россию. Это подтвердил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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