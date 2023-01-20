В Москву в начале февраля приедет глава МАГАТЭ

В ближайшее время гендиректор МАГАТЭ посетит Россию. Визит состоится в следующем месяце, а более точная информация о нем будет обнародована позднее.

В начале следующего месяца глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приедет в Москву. Соответствующую информацию подтвердил 31 января Михаил Ульянов, постпред РФ при международных организациях в Вене.

Он подчеркнул, что в рамках поездки руководитель агентства пообщается с гендиректором "Росатома", передает РИА Новости.

"В скором времени Рафаэль Гросси вместе с двумя заместителями и несколькими помощниками нанесет визит в Москву для консультаций с российской межведомственной делегацией во главе с гендиректором Госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым"

– российский постпред

При этом он не стал называть, когда именно состоится визит гендиректора агентства, но добавил, что об этом скажет либо сам Гросси, либо Алексей Лихачев.