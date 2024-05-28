Вестник Кавказа

МАГАТЭ заинтересовано в развитии сотрудничества с Россией

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© Фото: сайт МАГАТЭ
В МАГАТЭ подтвердили настрой на расширение сотрудничества с РФ. В организации отметили, что стороны продолжают взаимодействовать по многим вопросам.

Международное агентство по атомной энергии нацелено на расширение взаимодействия с Россией. Такое заявление сделал гендиректор организации Рафаэль Гросси после прошедшей 6 сентября встречи с руководителем Росатома Алексеем Лихачевым.

Он обратил внимание на то, что стороны по-прежнему находятся на связи по многим вопросам.

"Несмотря на различные вызовы, мы продолжаем наше сотрудничество в очень многих областях ядерной энергетики"

– глава МАГАТЭ

Он добавил, что по целому ряду таких направлений агентство намерено расширять диалог и связи с РФ.

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