Иран нарастил запасы обогащенного урана

Иран не прекращает процесса обогащения урана – только за последнее время иранские ядерщики нарастили его запасы больше чем на 20 килограммов, а значит, центрифуги продолжают работать в прежнем режиме.

Иран нарастил собственные запасы урана, обогащенного до 60%, на 20,6 кг – на сегодняшний день запасы страны составляют 142,1 кг, сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"По состоянию на 11 мая увеличил на 20,6 кг - до 142,1 кг - запасы обогащенного до 60% гексафторида урана"

- доклад МАГАТЭ

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что у МАГАТЭ не вызывает особого беспокойства значительное количество иранского обогащенного урана, поскольку это никоим образом не говорит о разработке страной ядерного оружия и о его наличии, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.