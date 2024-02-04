Гросси: иранский уран - еще не оружие

МАГАТЭ не располагает какой-либо информацией о наличии у Ирана ядерного оружия, и даже значительное количество обогащенного урана не свидетельствует об этом, считает глава организации Рафаэль Гросси.

У Ирана имеются значительные запасы обогащенного урана, однако это никоим образом не говорит о разработке страной ядерного оружия и о его наличии, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Тот факт, что есть аккумуляция обогащенного до очень высоких уровней урана, не означает автоматически наличия ядерного оружия. У нас в агентстве нет какой-либо информации или индикаторов, свидетельствующих, что в Иране есть ядерная программа"

– Рафаэль Гросси

Конечно, накопление ядерного материала практически на уровне оружейного вызывает вопросы у мирового сообщества, однако Иран охотно сотрудничает с МАГАТЭ, отметил гендиректор организации, заявив, что планирует посетить ИРИ, передает РИА Новости.

"Я устанавливаю контакты с иранским правительством. Надеюсь в ближайшие пару недель вернуться в Тегеран, чтобы попытаться вернуть ситуацию в нужное русло"

- Рафаэль Гросси

Говоря о нужном русле, гендиректор МАГАТЭ пояснил, что планирует повысить уровень сотрудничества с иранскими физиками-ядерщиками и внести ясность в сложившуюся спорную ситуацию с их оружейными наработками.