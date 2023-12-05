Иран замедляет ядерную программу – МАГАТЭ

Иранские ядерные заводы снизили объемы выработки оружейного 90-процентного урана, рассказал американским СМИ гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. При этом он обратил внимание, что 60-процентный уран продолжает вырабатываться в тех же количествах, что и раньше.

МАГАТЭ констатирует замедление в Иране работ по наращиванию объемов оружейного урана. С этим утверждением к читателям The New York Times обратился гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.

Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ может подтвердить торможение иранской ядерной программы только по одному, но самому чувствительному для региона направлению – производству оружейного урана, какой необходим для создания атомных бомб и боеголовок.

"Наблюдается некоторое замедление. Они все еще пополняют запасы, но уже медленнее"

– Рафаэль Гросси

В то же время, иранские атомные заводы не снижают скорость производства 60-процентного урана, то есть полуфабриката, из которого в короткие сроки может быть получен оружейный 90-процентный уран.