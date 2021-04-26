МАГАТЭ не планирует закрывать Армянскую АЭС

Вопреки требованиям Турции, призвавшей Международное агентство по атомной энергии принять меры по закрытию Армянской АЭС, агентство не считает нужным делать это, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не планирует в ближайшее время закрывать Армянскую АЭС в городе Мецамор, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

"Атомная электростанция Армении следует рекомендациям и инструкциям Международного агентства по атомной энергии. Это очень важно. На АЭС были проведены необходимые ремонтные работы. Так что мы можем продолжать работать. Срок эксплуатации АЭС должен быть продлен на несколько лет, и мы удовлетворены тем, как были проведены эти работы"

- Рафаэль Гросси

Говоря о недавнем письме турецкой стороны в адрес МАГАТЭ с просьбой о закрытии атомной станции, Гросси отметил, что в агентстве выслушивают всех и дают соответствующие объяснения, поясняя, что Ереван продолжает активно работать с МАГАТЭ и укрепляет безопасность атомной станции, передает "Арменпресс".

"Атомная электростанция Армении следует рекомендациям и инструкциям МАГАТЭ. Это очень важно. На АЭС были проведены важные ремонтные работы, которые были необходимы. Так что мы можем продолжать работать. Срок эксплуатации АЭС должен быть продлен на несколько лет, и мы удовлетворены тем, как были проведены эти работы"

- Рафаэль Гросси

Что опасений об угрозе, исходящей от АЭС, гендиректор МАГАТЭ заверил, что это не единственный случай, и аналогичные опасения есть в других частях мира, где между соседними странами наблюдаются определенные проблемы.

"Если возникнет вопрос, связанный с атомной станцией, мы немедленно сообщим об этом правительству и первыми скажем, что есть проблема и необходимо предпринять какие-то действия. Но на данный момент, как я уже сказал, мы уверены, что ее работа может продолжаться"

- Рафаэль Гросси

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в начале октября турецкий парламент обратился в МАГАТЭ с требованием о закрытии Армянской АЭС. В письме указывается, что состояние безопасности атомной станции не соответствует современным нормам, и чтобы избежать катастрофы, необходимо прекратить ее эксплуатацию. Ранее о том, что АЭС в Мецаморе работает по устаревшим технологиям и угрожает безопасности в регионе, на встрече в Баку главу МАГАТЭ предупредил президент Азербайджана Ильхам Алиев.