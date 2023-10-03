Турция требует закрыть Армянскую АЭС

Опубликовано: 15:55, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Армянской АЭС

Турецкий парламент обратился в МАГАТЭ с требованием о закрытии Армянской АЭС. Члены законодательного собрания обеспокоены состоянием станции.

Турецкий парламент получил обращение от граждан с просьбой закрыть Армянскую АЭС. Об этом заявили в законодательном органе.

В частности, в письме указывается, что состояние безопасности атомной станции не соответствует современным нормам. Чтобы избежать катастрофы, необходимо прекратить ее эксплуатацию.

В свою очередь, турецкое законодательное собрание потребовало от МАГАТЭ содействия в закрытие атомной станции.

Парламент заявил, что в связи с повышенной радиационной опасностью в приграничном городе Ыгдыр были проведены информационные мероприятия. А также из-за высокого риска радиационного заражения гражданам были предоставлены таблетки йода.

Евросоюз также обеспокоен ситуацией, так как атомная станция расположена в опасной сейсмологической зоне, передает Anadolu.

Что не так с Армянской АЭС?

Армянская АЭС находится в 16 км от границы с Турцией. Была построена в 1979 году, но через 10 лет ее деятельность была приостановлена из-за Спитакского землетрясения.

Станция возобновила свою работу в 1995 году, а в 2021 один из ее реакторов был модернизирован. Планируется, что срок эксплуатации АЭС завершится в 2026 году.