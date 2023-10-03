Турция требует закрыть Армянскую АЭС

Турецкий парламент получил обращение от граждан с просьбой закрыть Армянскую АЭС. Об этом заявили в законодательном органе.
В частности, в письме указывается, что состояние безопасности атомной станции не соответствует современным нормам. Чтобы избежать катастрофы, необходимо прекратить ее эксплуатацию.
В свою очередь, турецкое законодательное собрание потребовало от МАГАТЭ содействия в закрытие атомной станции.
Парламент заявил, что в связи с повышенной радиационной опасностью в приграничном городе Ыгдыр были проведены информационные мероприятия. А также из-за высокого риска радиационного заражения гражданам были предоставлены таблетки йода.
Евросоюз также обеспокоен ситуацией, так как атомная станция расположена в опасной сейсмологической зоне, передает Anadolu.
Что не так с Армянской АЭС?
Армянская АЭС находится в 16 км от границы с Турцией. Была построена в 1979 году, но через 10 лет ее деятельность была приостановлена из-за Спитакского землетрясения.
Станция возобновила свою работу в 1995 году, а в 2021 один из ее реакторов был модернизирован. Планируется, что срок эксплуатации АЭС завершится в 2026 году.