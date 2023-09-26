Баку обеспокоен деятельностью Армянской АЭС

Опубликовано: 19:19, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Азербайджана выразили обеспокоенность в связи с деятельностью АЭС, находящейся на территории Армении.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям республики Азербайджан Тапдыг Амирасланов заявил о том, что официальный Баку обеспокоен рисками, которые несет работа Мецаморской АЭС, расположенной на территории Армении.

«Мы полностью поддерживаем право государств использовать ядерные технологии в мирных целях. Но поскольку эти технологии носят трансграничный характер, потенциальные последствия должны приниматься во внимание. Азербайджан, в частности, озабочен рисками, связанными с Мецаморской АЭС»

– Тапдыг Амирасланов

Далее он пояснил, что АЭС возводилась в семидесятых годах прошлого века. Кроме того, АЭС находится в сейсмоактивной зоне.

В этой связи Амирасланов призвал Ереван от имени властей Азербайджана тщательно придерживаться рекомендаций МАГАТЭ. По его словам, это позволит предотвратить ЧС, несущую угрозу всему Южному Кавказу.