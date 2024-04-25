Вестник Кавказа

Первый учебно-исследовательский ядерный центр появится в Иране летом

Иран на границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие летом первого в ИРИ учебно-исследовательского ядерного центра анонсировал в понедельник глава ОАЭИ. Он должен начать свою работу этим летом.

В Иране скоро заработает первый в стране учебно-исследовательский ядерный центр. Об этом рассказал 6 мая глава Организации по атомной энергии Исламской Республики.

Выступая 6 мая на международной ядерной конференции, Мохаммад Эслами подчеркнул, что открытия стоит ждать в ближайшие 1-2 месяца. Точная дата пока неизвестна.

"В ближайшие два месяца мы откроем в Исфахане первый международный учебный центр ядерной науки и технологий" – глава ОАЭИ

Напомним, в понедельник в Иране стартовала международная ядерная конференция. Мероприятие посетит руководитель Международного агентства по атомной энергии.

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