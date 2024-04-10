Иран позволил 130 инспекторам МАГАТЭ работать в стране

В Иране подчеркнули, что не запретили приезжать в страну ни одному инспектору МАГАТЭ. В Исламской Республике также надеются, что решить ряд спорных вопросов сторонам удастся в ходе визита гендиректора МАГАТЭ.

Иран выдал разрешение на работу 130 инспекторам МАГАТЭ. Об этом сообщил руководитель Организации по атомной энергии Исламской Республики.

"Мы не запретили ни одному инспектору МАГАТЭ приезжать в Иран. В общей сложности 130 инспекторам МАГАТЭ разрешено посещать Иран и проводить инспекции"

– Мохаммад Эслами

Глава ОАЭИ также сообщил, что Тегеран и международная организация не прерывают диалог в рамках соглашения о всеобъемлющих гарантиях.

Он добавил, что стороны также находятся в постоянном контакте друг с другом по вопросам, связанными с двумя предполагаемыми незаявленными ядерными объектами в Иране. Переговоры по двум другим таким объектам завершены.

Помимо этого, Эслами поделился своим мнением о предстоящем визите гендиректора МАГАТЭ в Иран. Он рассчитывает, что переговоры с Рафаэлем Гросси помогут сторонам укрепить взаимодействие и устранить существующие неясности.