Иран вплотную приблизился к созданию ядерного оружия

Экспертное сообщество опасается, что в ближайшие годы Иран создаст ядерное оружие. По мнению специалистов, такой вариант развития событий стал вполне реален, в том числе благодаря ошибке США, допущенной в 2018 году.

Иран сумел обойти все наложенные ранее на него ограничения на количество обогащенного урана и вплотную приблизился к созданию ядерного оружия. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, это стало возможным после того, как шесть лет назад Соединенные Штаты вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе, передает The Washington Post.

Сейчас Исламская Республика обладает приличными запасами обогащенного урана, которых хватит минимум для трех атомных бомб. На создание каждой из них может уйти от нескольких дней до нескольких недель. Для создания боеголовки для ракеты на базе примитивной ядерной бомбы понадобятся по меньшей мере два года.

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии, бывшие и нынешние члены американского и европейского разведсообществ, пожелавшие остаться анонимными, отмечают, что Тегеран копит средства для создания атомного оружия, но при этом не делает слишком явных шагов по направлению к данной цели.

ИРИ также старается избежать конфликта с западными странами и поэтому разбавляет определенный процент имеющегося в ее распоряжении обогащенного урана. В то же время его производство в стране достигло рекордной скорости, а запасы ядерного топлива неуклонно растут. Тем не менее, WP пока не может сказать, решится ли в конечном счете Иран на то, чтобы создать ядерную бомбу.