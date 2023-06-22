Ядерный взрыв: как спастись при ядерном ударе?

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Последствия ядерного взрыва страшны по масштабам и разрушительности. Но выжить при взрыве атомной бомбы все-таки можно. Расскажем, что такое ядерный взрыв, чем он опасен, как понять, что произошел взрыв, куда бежать и что делать после взрыва.

Ядерное и термоядерное оружие - одно из самых опасных: оно отличается от обычного гораздо большей - во много тысяч раз - мощностью и действием одновременно нескольких поражающих факторов. Оно применялось всего однажды - Америкой против Японии во время Второй мировой войны, и последствия в Хиросиме и Нагасаки оказались столь ужасающими, что, казалось бы, человечество навсегда зареклось от его использования.

Однако, вопреки распространенным культурой и СМИ мифам, остаться в живых при ядерном взрыве все-таки можно. Как - расскажем в этой статье.

Суть ядерного взрыва

При ядерном взрыве наблюдается стремительное освобождение огромного количества ядерной энергии. Это происходит в результате неконтролируемых реакций:

деления тяжелых ядер нейтронами - в атомной бомбе,

синтеза легких ядер - в термоядерной бомбе.

Поражающие факторы

Во время ядерного взрыва происходит ряд физических процессов, которые и приводят к разрушениям.

К поражающим факторам ядерного взрыва относятся:

ударная волна;

световое излучение - видимое и инфракрасное;

проникающая радиация - излучение высокоэнергетических нейтронов и гамма-квантов, ионизирующих атомы и молекулы живых клеток и вызывающее лучевую болезнь, иначе гамма-излучение;

радиоактивное загрязнение - загрязнение земли, воды, воздуха, а также всех предметов, радиоактивными веществами;

электромагнитный импульс - кратковременное электромагнитное поле, выводит из строя технику.

Не все они одинаково опасны. Самую серьезную угрозу несут световое излучение, ударная волна и проникающая радиация.

Как понять, что произошел ядерный взрыв?

Рассмотрим внешние признаки ядерного взрыва. Возьмем для примера воздушный ядерный взрыв - именно такие прогремели в Хиросиме и Нагасаки.

Первый признак - ярчайшая вспышка в радиусе десятков километров, которую видно даже при ярком солнце. Смотреть на нее нельзя - можно ослепнуть. Появляется огненный шар, также более яркий, чем солнце. Смотреть на него также запрещено! Шар идет вверх и становится более бледным, через несколько секунд превращаясь в клубящееся облако. За шаром с земли поднимается столб пыли и дыма - так возникает знаменитый ядерный гриб. Слышны громкие звуки, похожие на гром. Наблюдается ударная волна - более сильная, чем при обычном взрыве.

Что делать при ядерном взрыве?

Прежде всего - нельзя смотреть на взрыв, чтобы не ослепнуть. Так вы защитите глаза от светового излучения.

Спастись от ударной волны можно в подвале с железобетонными перекрытиями или в убежище, в метро. Причем оказаться там лучше заранее, так что направляться в укрытие необходимо сразу же после того, как станет известно об угрозе.

Если подвала нет, лучше не укрываться в обычных зданиях: скорее всего, они будут разрушены, и вы останетесь под обломками. Разумнее спрятаться в складках местности, например, в кювете. Если в момент взрыва вы оказались за рулем - остановитесь и пригнитесь, чтобы голова была ниже окон.

От гамма-излучения спасает железобетон (а также свинец и вода), так что тот же самый подвал убережет и от радиации.

Если ядерный взрыв застал вас на улице, прежде всего не паникуйте - еще не все потеряно, и шансы выжить высоки. Увидев вспышку, очень быстро падайте лицом вниз, по возможности спрячьте голову под куртку, капюшон, сумку, или закройте ее руками. Тело должно быть максимально закрыто одеждой - так можно избежать ожогов. Радиация же быстро рассеивается, так что опасность получить смертельную дозу гамма-излучения есть, но ее можно избежать. Ни в коем случае не сдавайтесь!

После атомного взрыва

Самое опасное после взрыва - радиация. Однако ее уровень достаточно быстро падает: одни продукты ядерной реакции распадаются, другие разносятся ветром. Есть общий принцип 7/10: он означает, что уже спустя неделю после взрыва радиоактивное загрязнение в десять раз слабее, чем после первого дня.

Поэтому действия после взрыва зависят от того, где именно вы находитесь.

Бомбоубежище или метро - делайте то, что рекомендуют представители гражданской обороны и МЧС.

Во-первых, им виднее, во-вторых, у них есть еда и питьевая вода. Покинув убежище, вы можете не найти не загрязненных радиацией продуктов и воды.

Подвал - решение надо принимать по обстоятельствам.

Если над вами бушует пожар или вы чувствуете запах газа, то такое укрытие лучше покинуть. Если все спокойно, есть запас "чистой" еды и воды, - лучше переждать. Искать более надежное убежище сразу после взрыва не стоит: не исключено, что власти решат несколько дней не открывать его, чтобы не "впускать" радиацию, тогда вы не попадете внутрь.

Загородный дом - в течение недели имеет смысл оставаться на месте, а не ехать в город.

При этом окна и двери плотно закрываются. Есть и пить лучше то, чтобы было запасено до взрыва или сразу после него, собирать дождевую воду нельзя.

Помните: ядерный удар - не приговор. Все в ваших руках.