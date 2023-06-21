Почему в России заговорили о превентивном ядерном ударе?

Одним из главных ньюсмейкеров прошлой недели стал известный политолог Сергей Караганов. В ряде выступлений до и во время специальной военной операции он показал себя в качестве главного ястреба российского экспертного сообщества. До начала боев в Украине он призывал дожать НАТО и заставить его не расширяться, а после начала не исключал того, что война может перерасти в ядерную. Такого мнения он остался до сих пор, но теперь развивает свою идею в статье для журнала "Россия в глобальной политике".
Сергей Караганов и ядерная война
В чем же основные идеи статьи? По мнению Караганова, Украина независимо от того, сколько территорий она потеряет, на следующие десятилетия останется враждебным для России государством. Это будет оттягивать силы и ресурсы России, мешать ее развороту на Юг, Север и Восток. Запад продолжит использовать Украину, чтобы ослаблять Россию. То есть проблема не в Украине, а в США и НАТО.
Караганов подчеркивает, что Запад за последние десятилетия начал терять силу, но не хочет признавать этот факт. Страны Африки, Азии и Латинской Америки набирают силу, и это раздражает США и Европу. Чтобы остановить свое падение, Запад разворачивает "оборонительную, но агрессивную конфронтацию" против России через Украину, а затем против Китая. Пока Запад не откажется от агрессивных планов, мира во всем мире не будет. И тут главная идея статьи - нужно заставить Запад принять многополярную реальность и отказаться от агрессивной войны. Россия должна навязать Западу стратегическое отступление, чтобы "Запад не мешал России и миру идти вперед".
Сделать это можно, как считает Караганов, восстановив "страх ядерной эскалации". Решение такое - дать понять Западу, что Россия готова применить ядерное оружие или нанести упреждающий удар. Если этого не сделать, то мир все равно будет сползать к глобальной ядерной войне, а Россия может погибнуть. "Это морально страшный выбор. Но если этого не сделать, не только Россия может погибнуть, но, скорее всего, закончится вся человеческая цивилизация", - угрожает Караганов, признавая, что в других государствах - Китае, Индии и Пакистане - могут не понять и не принять решение России. Но оно, по мнению политолога, в конечном итоге окажется полезным для всего человечества, так как положит конец гегемонии западных колонизаторов.
Зачем России ядерная война?
Для справедливости стоит сказать, что тема применения ядерного оружия обсуждалась и до статьи Караганова, но он стал первым, кто открыто заявил о допустимости применения. В сентябре 2022 года на эту тему говорили два других известных эксперта - Дмитрий Тренин и Федор Лукьянов. Тренин в том интервью поднял важную мысль о том, что американцы позабыли о красных линиях. Они не принимают красные линии России, и даже слова Путина о применении ядерного оружия не убеждают американцев остановиться в Украине. Единственное, что поможет вразумить руководство в Белом доме - чувство страха, причем не просто страха ядерной войны. Как сказал Тренин, "многие люди в Соединенных Штатах и в Европе рассматривают обмен ядерными ударами на европейском театре войны как нечто в принципе не катастрофичное". Нужен именно страх нанесения удара по территории США. Таков общий посыл Тренина: "Верните страх, чтобы избежать большей катастрофы".
Если от Караганова мы не удивляемся слышать такие фразы о применении ядерного оружия, то более умеренный Дмитрий Тренин, надо сказать, удивил. С другой стороны, какой бы позиции ни придерживалось российское экспертное сообщество, реальность его представители видят примерно одинаково. Почему угроза применения ОМУ обсуждается исключительно в отношении России? Ответ прост - России может потерять на Украине намного больше, чем США. "Для нас это экзистенциальный вопрос, потому что речь идет не только о судьбе Украины, но (что для нас намного важнее) о судьбе России, причем в самом фундаментальном смысле этого слова. Для Соединенных Штатов это вопрос скорее политического престижа, вопрос лидерства, вопрос положения в мировой системе", - поясняет Тренин.
Ждать ли ядерной войны?
Анализировать такие мнения об использовании ядерного оружия непросто прежде всего потому, что нужно говорить обо всем комплексе последствий его применения. Военный эксперт расскажет только о ходе такой войны, а нужны еще эксперты по экологии, биологии, химии и физике. Однако даже без них все мы понимаем, что ядерная война - это худшее, что только может произойти с человечеством. Как говорил Эйнштейн, "я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая — палками и камнями".
О катастрофических последствиях ядерной войны знают как у нас, так и на Западе. И самое любопытное, что в США допускают использование Россией ядерного оружия. Возможность применения Москвой тактического ядерного оружия является реальной, сказал на днях президент Джозеф Байден. Допущение президентом США такого сценария эскалации, к сожалению, не дает нам никакой информации о том, боится ли Байден ядерной войны и каков будет реальный ответ США на превентивный удар России. А значит вопросов в этой теме остается очень и очень много.