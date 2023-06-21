Почему в России заговорили о превентивном ядерном ударе?

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В последнее время тема глобальной ядерной войны вновь стала актуальной. Вроде бы контрнаступление ВСУ не справляется со своими задачами, но жесткую реакцию призывают проявить именно российские политологи. Почему ядерный удар перестал казаться чем-то фантастическим и к чему этом может привести?

Одним из главных ньюсмейкеров прошлой недели стал известный политолог Сергей Караганов. В ряде выступлений до и во время специальной военной операции он показал себя в качестве главного ястреба российского экспертного сообщества. До начала боев в Украине он призывал дожать НАТО и заставить его не расширяться, а после начала не исключал того, что война может перерасти в ядерную. Такого мнения он остался до сих пор, но теперь развивает свою идею в статье для журнала "Россия в глобальной политике".

Сергей Караганов и ядерная война

В чем же основные идеи статьи? По мнению Караганова, Украина независимо от того, сколько территорий она потеряет, на следующие десятилетия останется враждебным для России государством. Это будет оттягивать силы и ресурсы России, мешать ее развороту на Юг, Север и Восток. Запад продолжит использовать Украину, чтобы ослаблять Россию. То есть проблема не в Украине, а в США и НАТО.

Караганов подчеркивает, что Запад за последние десятилетия начал терять силу, но не хочет признавать этот факт. Страны Африки, Азии и Латинской Америки набирают силу, и это раздражает США и Европу. Чтобы остановить свое падение, Запад разворачивает "оборонительную, но агрессивную конфронтацию" против России через Украину, а затем против Китая. Пока Запад не откажется от агрессивных планов, мира во всем мире не будет. И тут главная идея статьи - нужно заставить Запад принять многополярную реальность и отказаться от агрессивной войны. Россия должна навязать Западу стратегическое отступление, чтобы "Запад не мешал России и миру идти вперед".

Сделать это можно, как считает Караганов, восстановив "страх ядерной эскалации". Решение такое - дать понять Западу, что Россия готова применить ядерное оружие или нанести упреждающий удар. Если этого не сделать, то мир все равно будет сползать к глобальной ядерной войне, а Россия может погибнуть. "Это морально страшный выбор. Но если этого не сделать, не только Россия может погибнуть, но, скорее всего, закончится вся человеческая цивилизация", - угрожает Караганов, признавая, что в других государствах - Китае, Индии и Пакистане - могут не понять и не принять решение России. Но оно, по мнению политолога, в конечном итоге окажется полезным для всего человечества, так как положит конец гегемонии западных колонизаторов.

Зачем России ядерная война?

Для справедливости стоит сказать, что тема применения ядерного оружия обсуждалась и до статьи Караганова, но он стал первым, кто открыто заявил о допустимости применения. В сентябре 2022 года на эту тему говорили два других известных эксперта - Дмитрий Тренин и Федор Лукьянов. Тренин в том интервью поднял важную мысль о том, что американцы позабыли о красных линиях. Они не принимают красные линии России, и даже слова Путина о применении ядерного оружия не убеждают американцев остановиться в Украине. Единственное, что поможет вразумить руководство в Белом доме - чувство страха, причем не просто страха ядерной войны. Как сказал Тренин, "многие люди в Соединенных Штатах и в Европе рассматривают обмен ядерными ударами на европейском театре войны как нечто в принципе не катастрофичное". Нужен именно страх нанесения удара по территории США. Таков общий посыл Тренина: "Верните страх, чтобы избежать большей катастрофы".

Если от Караганова мы не удивляемся слышать такие фразы о применении ядерного оружия, то более умеренный Дмитрий Тренин, надо сказать, удивил. С другой стороны, какой бы позиции ни придерживалось российское экспертное сообщество, реальность его представители видят примерно одинаково. Почему угроза применения ОМУ обсуждается исключительно в отношении России? Ответ прост - России может потерять на Украине намного больше, чем США. "Для нас это экзистенциальный вопрос, потому что речь идет не только о судьбе Украины, но (что для нас намного важнее) о судьбе России, причем в самом фундаментальном смысле этого слова. Для Соединенных Штатов это вопрос скорее политического престижа, вопрос лидерства, вопрос положения в мировой системе", - поясняет Тренин.

Ждать ли ядерной войны?

Анализировать такие мнения об использовании ядерного оружия непросто прежде всего потому, что нужно говорить обо всем комплексе последствий его применения. Военный эксперт расскажет только о ходе такой войны, а нужны еще эксперты по экологии, биологии, химии и физике. Однако даже без них все мы понимаем, что ядерная война - это худшее, что только может произойти с человечеством. Как говорил Эйнштейн, "я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая — палками и камнями".

О катастрофических последствиях ядерной войны знают как у нас, так и на Западе. И самое любопытное, что в США допускают использование Россией ядерного оружия. Возможность применения Москвой тактического ядерного оружия является реальной, сказал на днях президент Джозеф Байден. Допущение президентом США такого сценария эскалации, к сожалению, не дает нам никакой информации о том, боится ли Байден ядерной войны и каков будет реальный ответ США на превентивный удар России. А значит вопросов в этой теме остается очень и очень много.