Шара Буллет - пират из Дагестана: UFC и легендарный нокаут

Шарабутдин Магомедов — российский боец смешанных единоборств. Прозвище — Шара Буллет. С 2023 года он выступает в UFC и ни разу не проиграл.

Шара Буллет давно считается перспективным бойцом в ММА-индустрии. Его последний нокаут в UFC поразил всех любителей смешанных единоборств. Несмотря на проблемы с глазом, «Пират» идет без поражений.

Биография Шары Буллета

Шарабутдин Магомедов родился 16 мая 1994 года в Махачкале, по национальности – аварец. Заниматься спортом он начал с малых лет. Так, маленький Шара увлекался футболом и выступал за сборную Буйнакска. Но в одном из матчей он подрался с оппонентом и был выгнан из команды. На этом его карьера футболиста подошла к концу.

Но без спорта Шара долго не оставался. После того случая он увлекся единоборствами. Несмотря на культ борьбы в Дагестане, Магомедов предпочел ей бокс и кикбоксинг. Затем спортсмен заинтересовался тайским боксом и смешанными единоборствами.

© Фото: соцсети Шары Буллета

Сразу после первых занятий Магомедов принял участие в городских соревнованиях, где занял призовое место. Он также становился обладателем Кубка Москвы, двукратным чемпионом Москвы по К-1, призером российского первенства по тайскому боксу и чемпионом международного турнира Кубок SKL. Шара был удостоен званий мастера спорта по тайскому боксу и кикбоксингу.

При этом Шарабутдин не забывал и об учебе, совмещая ее со спортом. Так, он учился в Богословском аграрном колледже (филиал РУДН в Тульской области), но после его закрытия вернулся в Буйнакск, чтобы закончить обучение в школе.

В 2011 году Магомедов стал студентом РАНХиГС. Там же он занимался тайским боксом, а в последующем выиграл ряд спортивных соревнований. Но успехи в этом направлении не принесли ему серьезных доходов. Из-за финансовых проблем Шара перешел в ММА.

Начало карьеры в ММА

Стоит отметить, что у Шары в начале карьеры в ММА не было денег на экипировку. Об этом говорил тренер Гор Азизян, у которого Магомедов тренируется с 2019 года. Наставник и боец рассказывали, что спортсмену приходилось драться в боях, за которые давали небольшие деньги. Но все трудности со временем были преодолены.

© Фото: соцсети Шары Буллета

Карьера Шары Буллета в ММА началась в декабре 2017 года с боя на турнире Chin Woo Men в городе Ухань (Китай), где он отправил соперника Йнкана Бао в технический нокаут. В Китае Магомедов провел еще три поединка, все они были завершены в его пользу.

Прежде чем перебраться в UFC, Шарабутдин провел 11 боев в различных промоушенах. Кроме того, он пять раз выступал в Поп-ММА. В общей сложности, боец 16 раз дрался в октагоне и все 16 раз выходил оттуда победителем (13 – нокаутом).

Переход Шары Буллета в UFC

После того, как в конце декабря 2022 года Шара подписал контракт с известным менеджером Али Абдель-Азизом, стало понятно, где продолжит свою карьеру боец. Через несколько дней Магомедов заключил соглашение с UFC.

Правда, дебют спортсмена состоялся только в следующем году – 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби. В своем первом бою он одолел единогласным решением судей бразильца Бруну Силву.

© Фото: соцсети Шары Буллета

В 2024 году он провел три эффектных поединка. В июне Шара отправил в нокаут еще одного представителя Бразилии Антонио Троколи, а в августе Магомедов одолел поляка Михала Олексейчука судейским решением.

После трех побед о нем заговорили как о потенциальном претенденте на чемпионский пояс, хотя спортсмен не намерен торопиться с этим.

Несмотря на то, что Шару знают поклонники MMA по всему миру, бои он пока проводил только на Ближнем Востоке: в ОАЭ или Саудовской Аравии. В США к боям его не допускают из-за проблем с глазом.

Бой Шары Буллета и Армена Петросяна

Свой последний на данный момент бой в UFC Шара провел против армянина Армена Петросяна. Поединок завершился эффектной победой Магомедова. Он отправил в нокаут Петросяна ударами с двух рук с разворота.

© Фото: соцсети Шары Буллета

Нокаут оценили все, даже те, кто не знал про Магомедова до этого поединка, а Дана Уайт назвал его одним из самых неожиданных нокаутов за всю историю. Удары принесли Шаре денежный бонус за лучшее выступление вечера.

Интересные факты

Сам Шарабутдин говорил, что в детстве был хулиганом. Будучи ребенком, он мог прокатиться за машиной, держась за спойлер, а однажды он закидал яйцами девушек за их внешний вид. Кроме того, в 2022 году Магомедов оказался участником драки в торговом центре в Махачкале.

У Шарабутдина есть два прозвища - «Шара Буллет» и «Пират». Первое прозвище родилось после того, как друзья и родственники стали называть его «Шара Пуля». Позже в соцсетях он стал использовать английский вариант - Shara Bullet. Второе прозвище – «Пират» – появилось из-за белого глаза бойца, а на свое появление в игре UFC 5 Шара отреагировал так: «Пират здесь».

© Фото: соцсети Шары Буллета

Что касается проблем с правым глазом, то они появились у спортсмена в 2016 году. Сначала Шарабутдин не придавал им серьезного значения, но боли усиливались. Магомедов обратился к врачу, но было уже поздно. Свой глаз Шара лечил 1,5 года, он перенес 8 операций. Сейчас спортсмен заявляет, что отлично видит обоими глазами.

Кроме того, в начале года Шара согласился на предложение сыграть роль убийцы в одном из американских фильмов.

Стоит добавить, что после боев в UFC Магомедов всегда благодарит своих родных и близких, а также «добрых русских мужиков».