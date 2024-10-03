Вестник Кавказа

Шара Буллет готов подраться с Петросяном еще раз

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Боец Шара Буллет готов провести еще один бой с Арменом Петросяном. Он хочет провести реванш в ноябре в Макао. Ранее Шара Буллет победил Петросяна на турнире UFC в Абу-Даби.

Российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, готов дать реванш армянину Армену Петросяну.

Он предложил Петросяну подраться на турнире UFC в Макао, который состоится 23 ноября. Магомедов подчеркнул, что готов провести поединок из пяти раундов.

При этом Шара Буллет заявил, что не собирается бежать за чемпионским поясом, несмотря на желание "подраться со всеми", и хочет "растянуть удовольствие".

Напомним, Магомедов на турнире промоушена в Абу-Даби 26 октября одолел Петросяна, совершив двойной бэкфист и отправив оппонента в нокаут.

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