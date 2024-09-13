Вестник Кавказа

Брат Хабиба предложил чемпиону UFC из Грузии выяснить отношения в феврале

Брат Хабиба предложил чемпиону UFC из Грузии выяснить отношения в феврале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Умар Нурмагомедов предложил Мерабу Двалишвили сразиться за титул чемпиона UFC в январе. Грузин в сентябре завоевал чемпионский титул в бою с Шоном О’Мэлли.

Боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов предложил новому чемпиону UFC в легчайшем весе Мерабу Двалишвили выяснить отношения в начале 2025 года.

Он в социальной сети напомнил, что в январе состоится турнир UFC, в рамках которого можно будет подраться за пояс. Умар подчеркнул, что времени на подготовку к поединку достаточно.

Напомним, Нурмагомедов — главный претендент на титульный поединок среди легчайшевесов. Двалишвили в сентябре одолел Шона О’Мэлли и завоевал чемпионский пояс.

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