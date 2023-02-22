Нурмагомедов получит титульный бой

Менеджер Абдель-Азиз заявил, что Умар Нурмагомедов получит титульный поединок. Ему предстоит драться с чемпионом UFC Мерабом Двалишвили.

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов получит титульный поединок, сообщил менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз в социальной сети.

Он заявил, что договоренность достигнута, но не раскрыл дату и место проведения поединка за титул. Ему предстоит подраться с чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили.

Напомним, недавно Двалишвили завоевал чемпионский пояс UFC, отобрав его у американца Шона О’Мэлли. Предстоящий бой с Умаром будет первой защитой титула.