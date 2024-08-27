Вестник Кавказа

Махачев отреагировал на слова чемпиона UFC из Грузии о Дагестане

Махачев отреагировал на слова чемпиона UFC из Грузии о Дагестане
© Фото: соцсети Махачева
Ислам Махачев прокомментировал слова Мераба Двалишвили о Дагестане. Новый чемпион UFC заявил, что Дагестан не является Россией.

Российский чемпион UFC среди бойцов-легковесов Ислам Махачев отреагировал на недавнее заявление бойца смешанных единоборств Мераба Двалишвили.

Ранее грузинский спортсмен сказал, что Дагестан не является Россией, и что дагестанские бойцы не причисляют себя к России. По его словам, Дагестан и Россия – это «не одно и то же».

Однако Махачев заявил, что Двалишвили своими заявлениями пытается вывести будущего соперника Умара Нурмагомедова из равновесия. Он добавил, что Умар на это ответит в октагоне.

Кроме того, россиянина удивило заявление Мераба. Махачев также добавил, что, поскольку Двалишвили живет в Штатах, он не разбирается в этом вопросе.

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