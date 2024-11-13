Вестник Кавказа

Жительница Ставрополья лишилась денег после контакта с лжеброкером

Жительница Ставрополья лишилась денег после контакта с лжеброкером
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье лжеброкер выманил у женщины крупную сумму денег. Полицейские ищут мошенника, ведутся розыскные мероприятия.

Жительница Ставропольского края потеряла 800 тыс рублей после того, как доверилась лжеброкеру, пишет пресс-служба регионального МВД.

Аферист связался с женщиной, которая искала дополнительный источник доход. Представившись брокером, он убедил ее вложить деньги и пообещал высокую прибыль.

Спустя время потерпевшая поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. По данному факту заведено уголовное дело, сотрудники проводят розыскные мероприятия.

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