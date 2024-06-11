Вокзал Адлера стал лидером по пассажиропотоку на Юге России

Неиссякаемый туристический поток на черноморские курорты сделал вокзалы Адлера и Сочи лидерами рейтинга по числу пассажиров за год.

Вокзал Адлера стали лидером пассажиропотока на Юге России. В качестве пункта отправления им воспользовались почти 6,8 млн человек с начала года по середину осени, поведала пресс-служба СКЖД.

Вторую строчку застолбил вокзал Сочи, который принял около 4,4 млн путешественников. Третье место за Ростовом, вокзал которого стал отправной точкой железнодорожного вояжа почти для 4 млн человек.

В пятерку также вошли транспортные объекты Краснодара и Анапы.

Отметим, что возле Красной Поляны в Сочи построят узкоколейную железную дорогу для туристов. Длина узкоколейки составит порядка 2 км.