Адлер и Махачкалу на лето соединит новый поезд

На летнее время между Махачкалой и Адлером запустили новый поезд. Об этом информирует пресс-служба РЖД.

Новый поезд по маршруту Адлер – Махачкала запустят РЖД на время летнего сезона. Это отличная новость для тех, кто планирует поездку на Черноморское побережье или в столицу Дагестана.

«Назначили новый поезд № 572/571 Адлер – Махачкала, который свяжет города шести регионов Северного Кавказа: Краснодарского и Ставропольского краев, Дагестана и Северной Осетии — Алании, Чеченской Республики и Кабардино-Балкарии»

– пресс-служба РЖД.

Поезд будет курсировать по маршруту Адлер — Махачкала несколько раз в неделю, что позволит пассажирам выбрать наиболее удобное время отправления и прибытия. Гибкое расписание позволит путешественникам спланировать свою поездку.

Поездка на поезде предлагает ряд преимуществ: от возможности насладиться пейзажами за окном до экономии времени и денег, а также отсутствия необходимости самостоятельно управлять транспортом. Безусловно, это отличный способ добраться до пункта назначения, не испытывая стресса от дорожной суеты.