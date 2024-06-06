Вестник Кавказа

Адлер и Махачкалу на лето соединит новый поезд

Адлер и Махачкалу на лето соединит новый поезд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На летнее время между Махачкалой и Адлером запустили новый поезд. Об этом информирует пресс-служба РЖД.

Новый поезд по маршруту Адлер – Махачкала запустят РЖД на время летнего сезона. Это отличная новость для тех, кто планирует поездку на Черноморское побережье или в столицу Дагестана.

«Назначили новый поезд № 572/571 Адлер – Махачкала, который свяжет города шести регионов Северного Кавказа: Краснодарского и Ставропольского краев, Дагестана и Северной Осетии — Алании, Чеченской Республики и Кабардино-Балкарии»

– пресс-служба РЖД.

Поезд будет курсировать по маршруту Адлер — Махачкала несколько раз в неделю, что позволит пассажирам выбрать наиболее удобное время отправления и прибытия. Гибкое расписание позволит путешественникам спланировать свою поездку.

Поездка на поезде предлагает ряд преимуществ: от возможности насладиться пейзажами за окном до экономии времени и денег, а также отсутствия необходимости самостоятельно управлять транспортом. Безусловно, это отличный способ добраться до пункта назначения, не испытывая стресса от дорожной суеты.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1570 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Жителей Махачкалы лишат газа

Жителей Махачкалы лишат газа

Махачкале подарят новые автобусы

Махачкале подарят новые автобусы

Махачева лезгинкой встретили в Дагестане

Махачева лезгинкой встретили в Дагестане

Red Wings соединит Псков и Махачкалу

Red Wings соединит Псков и Махачкалу

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы