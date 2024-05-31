Махачкале подарят новые автобусы

Премьер Дагестана встретился с представителем «КамАЗа». Стороны обсудили сотрудничество. Республике выделят новые автобусы для транспорта Махачкалы.

Дагестанский премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов провел переговоры с замглавы «КамАЗа» Андреем Чурсиным. Стороны поговорили о двустороннем сотрудничестве.

Как передает пресс-служба дагестанского правительства, у региона появятся новые автобусы в рамках обновления парка общественного транспорта Махачкалы. С этой целью была подана заявка в министерство транспорта.

Отмечается, что республике предоставят 61 автобус, которые будут обслуживать клиентов в столице Дагестана.