Вестник Кавказа

Махачкале подарят новые автобусы

Водитель автобуса
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер Дагестана встретился с представителем «КамАЗа». Стороны обсудили сотрудничество. Республике выделят новые автобусы для транспорта Махачкалы.

Дагестанский премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов провел переговоры с замглавы «КамАЗа» Андреем Чурсиным. Стороны поговорили о двустороннем сотрудничестве.

Как передает пресс-служба дагестанского правительства, у региона появятся новые автобусы в рамках обновления парка общественного транспорта Махачкалы. С этой целью была подана заявка в министерство транспорта.

Отмечается, что республике предоставят 61 автобус, которые будут обслуживать клиентов в столице Дагестана.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1490 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дагестан и Узбекистан создадут совместное предприятие

Дагестан и Узбекистан создадут совместное предприятие

В Дагестане построят крупный отель &quot;Ривьера Каспий&quot; в рамках туркластера

В Дагестане построят крупный отель "Ривьера Каспий" в рамках туркластера

Дагестан динамично развивает туризм

Дагестан динамично развивает туризм

Вырубка леса может лишить дагестанца свободы

Вырубка леса может лишить дагестанца свободы

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы