Автобусы в Геленджик и Крым запустят из Петербурга

Попасть из Северной столицы в Геленджик этим летом можно будет на автобусе. Перевозка стартует с 7 июня. Также автобусы свяжут Петербург и Симферополь.

Автобусы будут возить туристов летом в Краснодарский край и Крым из Санкт-Петербурга.

С 1 июня автобусы начнут курсировать между Северной столицей и Симферополем, а с 7 июня в расписании появятся рейсы в Геленджик. Этими же автобусами россияне смогут добраться до Краснодара - предусмотрена остановка.

«За рулем комфортабельных лайнеров в южные регионы - наиболее квалифицированные водители, прошедшие специальную подготовку и имеющие большой стаж работы»

– комитет транспорта Санкт-Петербурга