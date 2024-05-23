Сколько стоит отдых в Геленджике в этом году?

Отдых в отелях Геленджика в этом году подорожал до 20%. Стоимость десятидневного отпуска в гостинице среднего ценового сегмента составит 100 тыс рублей.

Стоимость отпуска в Геленджике за год увеличилась до 20%. Такие данные озвучили в администрации города.

В администрации курорта объяснили рост цен на отдых увеличением стоимости некоторых услуг.

Этим летом десятидневный отпуск в трехзвездочном отеле Геленджика в среднем будет стоить 80-100 тыс рублей.

Стоимость проживания в гостиницах с системой "все включено" обойдется в 20 тыс рублей за сутки.

Дешевле всего можно отдохнуть в кемпингах и базах отдыха курорта. Здесь стоимость суточного проживания обойдется в 2-3 тыс рублей.

Сообщается, что Геленджик ждет в этом году увеличение туристического потока на 9%. Таким образом, по прогнозам властей города, курорт посетят до 4,4 млн путешественников.

Уже сейчас гостиницы Геленджика заняты на 75% на июнь и июль.

Ожидается, что максимальная загрузка мест туристического размещения будет доходить до 98%.