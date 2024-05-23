Геленджик принял на 12% больше туристов, чем год назад

Турпоток в Геленджик в 2024 году вырос по сравнению с прошлым годом, рассказал мэр города-курорта. По словам Алексея Богодистова, Геленджик пользуется популярностью на протяжении всего года.

Порядка 400 тыс туристов провели отдых в Геленджике с начала года, такие данные предоставил глава города-курорта.

Алексей Богодистов подчеркнул, что отдыхающие приезжают на курорт в течение всего года.

"За неполные пять месяцев на курорте уже отдохнуло около 400 тыс гостей, что на 12% больше показателя прошлого года"

– Богодистов

Градоначальник также отметил, что большим спросом пользуются и городские санатории. Уже сейчас, на конец мая, они загружены на 85%.

Мэр уточнил, что в общей сложности отели и гостиницы заполнены почти на 80%.

Он озвучил и показатели по бронированию. Так, на июнь туристы забронировали более 73% номеров, на июль – почти 75%. На август свободными остаются более 18% номерного фонда.