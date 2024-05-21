Набережные Геленджика закрыли для электросамокатов и велосипедов

Территория геленджикских набережных стала полностью пешеходной. Теперь по ней нельзя перемещаться на велосипедах и электросамокатах.

Власти Геленджика приняли решение закрыть территорию набережных для движения на электросамокатах и велосипедах.

Сообщается, что это связано с большим количество обращений граждан в связи с высоким риском травматизации.

"Также были демонтированы места, ранее предназначенные для передвижения и эксплуатации велосипедов и средств индивидуальной мобильности (СИМ) —велодорожки. На сегодняшний день территория набережной муниципального образования город-курорт Геленджик является пешеходной"

- городская администрация

При этом кататься на роликах и обычных самокатах можно. Граждане, которые будут на них перемещаться, приравниваются к пешеходам.

Также ранее сообщалось, что власти Краснодара хотят запретить движение на электросамокатах по главной улице города – Красной.

Такого же мнения придерживается и городская администрация Сочи. Здесь поездки на электросамокатах под запретов в 23 зонах для пешеходов. При пересечении такой зоны, электросамокат будет блокироваться и не сможет продолжать движение.