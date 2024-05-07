В Геленджике перекроют федеральную трассу из-за соревнований

Трасса М-4 в районе Геленджика будет перекрыта в начале июня по случаю проведения спортивного мероприятия. Гонка спортсменов пройдет по одной из дорожных полос, вторая часть дороги будет работать на прием автомобилей.

Автомобильное движение по федеральной трассе М-4 в районе Геленджика будет частично остановлено. Ограничения будут действовать на время проведения спортивного мероприятия Ironstar Gelendzhik.

Спортсмены будут соревноваться на одной из дорожных полос, вторая полоса будет доступна для автомобильного движения.

Отмечается, что при этом автомобилисты будут предупреждены с помощью соответствующих знаков.

Срок ограничений с 1 по 2 июня.

Кроме этого, 2 июня будет снижена скорость на автодороге до 50 км/в.

В самом городе движение будет ограничено по улицам Ленина, Садовая, Красная и Морская.