Вестник Кавказа

Морские перевозки между Новороссийском, Геленджиком и Сочи отложены на неизвестный срок

Морской вокзал
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Перевозка пассажиров по Черному морю между курортами Краснодарского края должна была стартовать 1 мая, но пока не началась. Старт навигации отложен на неопределенный срок.

Компания «Водоход-Экспресс» отложила начало пассажирской навигации между Новороссийском, Геленджиком и Сочи с 1 мая на более поздний срок.

«Старт навигации был немного сдвинут. Перевозки начнутся в мае – до середины месяца точно… Точная дата пока неизвестна»

– компания

Перевозчик не объяснил причину задержки запуска навигации, однако пообещал начать перевозку пассажиров как можно скорее.

В прошлом году туристы могли перемещаться между курортами по морю с 3 мая по 7 октября. Путешествия на судне на подводных крыльях пользуются спросом среди отдыхающих.

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