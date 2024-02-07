Когда между Сочи, Геленджиком и Новороссийском запустят морское сообщение?

Движение по морю между главными российскими курортами черноморского побережья планируется начать в первых числах мая. Более ранний запуск невозможен из-за погодных условий.

Движение по морю между Новороссийском, Геленджиком и Сочи в этом году стартует в начале мая. Информацию об этом озвучили в компании "Водоход-Экспресс", которая производит перевозки по морю.

"Навигация стартует перед началом курортного сезона - в первых числах мая, как и в прошлом году. Точная дата будет известна позже. Запустить суда раньше не позволяет погода"

– "Водоход-Экспресс"

Отмечается, что продажа билетов начинается за неделю до старта перевозок.

При посадке на корабль необходимо иметь при себе паспорт или свидетельство рождения для детей.

В прошедшем году движение по морю между главными черноморскими курортами стартовало 3 мая. Начало перевозок было сдвинуто на более поздний срок из-за шторма в акватории моря. Морское движение продолжалось до начала октября. Оно было продлено из-за большого спроса.

