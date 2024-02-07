Сочи подготовит все дороги к туристическому сезону

Власти Сочи подготовят город к началу летнего сезона и обновят все городские магистрали. Всего будет отремонтировано 27 тыс квадратных метров дорог.

К началу летнего сезона власти Сочи намерены обновить асфальтное покрытие всех дорог города. Информация об этом была опубликована в telegram-канале сочинского градоначальника Алексея Копайгородского.

Ремонт, который не успеют завершить до лета, будет приостановлен и продолжен после окончания сезона, чтобы не создавать помехи для водителей. Всего будет заменено свыше 27 тыс квадратных метров дорожного полотна.

"Начинаем ремонт на внутриквартальных проездах и объектах, внесенных в паспорта ТОС. Поэтапно расширим возможности, охватим места, где нашим жителям требуются новые тротуары и подъездные пути"

– Алексей Копайгородский

Ранее мэр города сообщил, что планах у властей - отремонтировать 13 улиц, 11 из которых завершат уже в марте.

Кроме этого, на участках, где предполагается замена дорожного полотна будет модернизирована система уличного освещения.