Сочинская Мамайка обзаведется своей набережной

В сочинском микрорайоне Мамайка вскоре создадут единую морскую набережную, сообщил в своем Telegram-канале глава города-курорта Алексей Копайгородский.
"В микрорайоне Мамайка создадим единую морскую набережную от устья реки Псахе в направлении 73-го километра. Проект благоустройства разработан инвестором в соответствии с утвержденным Генпланом и дополнительно согласован с экспертами Градостроительного совета"
- Алексей Копайгородский
Проектом предусмотрены берегоукрепительные работы, чтобы защитить территории будущей набережной от морских катаклизмов, отметил градоначальник.
"Протяженность набережной составит три километра. Пространство дополним современными зонами отдыха и занятий спортом для комфортного пребывания наших жителей и гостей"
- Алексей Копайгородский
Поведал глава Сочи и о том, как город готовится к летнему высокому сезону – будут обновлены и дополнительно благоустроены все его пляжные территории, работы же на Мамайке планируется начать осенью лишь потому, что к этому времени спадет интенсивность летнего курортного сезона, добавил Копайгородский.