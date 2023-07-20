Вестник Кавказа
Эксклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

Сочинская Мамайка обзаведется своей набережной

Сочинская Мамайка обзаведется своей набережной
© Фото: пресс-служба администрации Сочи
В скором времени единая морская набережная будет и у сочинской Мамайки – центрального микрорайона города-курорта на берегу Черного моря, расположенного в устье одноименной реки.

В сочинском микрорайоне Мамайка вскоре создадут единую морскую набережную, сообщил в своем Telegram-канале глава города-курорта Алексей Копайгородский.

"В микрорайоне Мамайка создадим единую морскую набережную от устья реки Псахе в направлении 73-го километра. Проект благоустройства разработан инвестором в соответствии с утвержденным Генпланом и дополнительно согласован с экспертами Градостроительного совета"

- Алексей Копайгородский

Проектом предусмотрены берегоукрепительные работы, чтобы защитить территории будущей набережной от морских катаклизмов, отметил градоначальник.

"Протяженность набережной составит три километра. Пространство дополним современными зонами отдыха и занятий спортом для комфортного пребывания наших жителей и гостей"

- Алексей Копайгородский

Поведал глава Сочи и о том, как город готовится к летнему высокому сезону – будут обновлены и дополнительно благоустроены все его пляжные территории, работы же на Мамайке планируется начать осенью лишь потому, что к этому времени спадет интенсивность летнего курортного сезона, добавил Копайгородский.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1775 просмотров
реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы