Бархатный сезон в Сочи: когда, плюсы и минусы - на личном опыте

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Хотите отдохнуть на море, но не позволяет бюджет или летом не отпускают с работы? Тогда бархатный сезон, например, в Сочи - это именно то, что вам нужно! Расскажем, когда наступает бархатный сезон в Сочи, а также на личном примере опишем его плюсы и минусы.

Отдых в Сочи в бархатный сезон - прекрасный способ провести отпуск осенью. Еще теплое море, почти по-летнему ласковое солнце и свободные пляжи - все, что нужно, чтобы расслабиться и насладиться отдыхом. Однако выбирая этот вариант, стоит заранее узнать и о возможных минусах, чтобы не испортить себе настроение.

Когда начинается и заканчивается бархатный сезон в Сочи?

Бархатный сезон в Сочи наступает в сентябре, а заканчивается примерно в середине октября. В итоге он длится примерно 40 дней, когда можно посетить этот прекрасный южный город и отдохнуть по полной программе!

Важно заметить, что сроки начала и окончания бархатного сезона могут меняться на плюс-минус несколько дней, так что приезжать на побережье ровно к 1 сентября не обязательно.

Главные плюсы сочинского бархатного сезона

Мягкая нежаркая погода

Температура осенью будет особенно приятна людям, которые не любят душную жару. Но не переживайте, ведь морская вода будет такой же теплой, как и летом, поэтому окунуться точно получится.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самое приятное, что можно наносить более легкий солнцезащитный крем, так как солнце становится более щадящим. Но все равно не забывайте использовать SPF для лица и тела!

Специально для любителей цифр: температура воздуха в Сочи в сентябре примерно 23-27 градусов, а морская вода порадует 23 градусами точно - не «парное молоко», но вполне комфортно.

Цены на жилье

В бархатный сезон стоимость жилья заметно снижается - это действительно порадует любителей сэкономить. Из-за малого потока туристов хозяева недвижимости будут рады сделать скидку на заселение. Бронировать, конечно, лучше заранее, потому что в противном случае придется потратить огромное количество времени лишь на обзвоны хозяев квартир и отелей.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Удобно пользоваться онлайн-бронированием, но поверьте, что такую возможность на юге предоставляют немногие владельцы недвижимости. Это особенно важно, если ваш главный критерий при выборе жилья для отдыха - бюджет. Скажем по секрету - самые низкие цены будут у людей, которые далеки от технологий.

Дешевые билеты

Если прямо сейчас заглянуть на сайты бронирования, то цены на авиабилеты могут варьироваться от 5 до 8 тыс рублей. В бархатный сезон они падают примерно на 20%, но важно мониторить этот вопрос постоянно - цены снижаются непрерывно, чем ближе к дате вылета, тем в меньшую сумму обойдется перелет.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

А если вы любитель экстрима, то можете подождать до последнего и взять билеты дешевле почти на 50%. Но хочу напомнить, что это риск, который может не оправдать ваших надежд, так что лучше не повторять этот опыт в домашних условиях.

Сезонные фрукты и овощи

Это самый главный плюс. Их можно будет отведать на завтраках в отелях и пансионатах. А если вы решите жить в квартире или в доме, то сможете приобрести дары юга на ярмарках и рынках по приятным ценам и привезти домой великолепный крымский лук, с которым любой салат станет еще вкуснее!

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

А минусы-то будут?

Да, не все так гладко.

Холодные окна и дожди

Погода абсолютно непредсказуема. Можно смотреть прогнозы за месяц, за неделю, да даже за два дня, но это не застрахует вас от погодных кульбитов, которые не смогли предугадать синоптики. С учетом изменений климата нельзя исключать, что бархатный сезон просто пропадет именно в том году, когда вы собрались посетить Сочи.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Существует еще такая вещь, как «холодные окна» - это периоды плохой погоды, которые могут длиться несколько дней.

Нельзя забывать и о банальных осенних дождях. Купаться после них в море и отдыхать на пляже - не самое приятное занятие.

Затишье

В бархатный сезон в Сочи заметно снижается курортная активность. Город немного «засыпает» после курортного сезона, мероприятий и развлечений уже не так много, как летом, - как, в принципе, и туристов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ехать или нет?

Однозначного ответа нет - решать вам самим. Обязательно взвесьте все за и против. Ваш отдых будет отличаться от летнего - это важно понимать перед тем, как выбирать бархатный сезон для поездки в Сочи.

Но поверьте, даже небольшая смена обстановки поможет вам отдохнуть от тяжелой работы и надоевших пейзажей серого города. Возможно, попробовать стоит - в любом случае это будет прекрасный опыт и отличная возможность подышать свежим морским воздухом.