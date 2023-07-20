Где самый дешевый отдых на море в 2023 году?

Рейтинг самых дешевых направлений для пляжного отдыха составила компания "1001 Тур", первое место в нем занял отдых на море в Абхазии, сообщает АТОР.
Эксперты туроператора брали в расчет самые низкие и средние цены на пакетные туры с питанием на двух взрослых туристов, на 10 ночей. В стоимость включался самолет из Москвы.
Отдых в Абхазии
Цены на туры в Абхазию упали на четверть по сравнению с началом месяца. Эксперты полагают, что причина этого - вызванное ливнями наводнение, повредившее инфраструктуру и унесшее жизнь россиянки.
На данный момент самый дешевый тур на указанных выше условиях обойдется в 53 тыс рублей.
Туры в Сочи
Отдохнуть в Большом Сочи также можно немного дешевле, чем в начале июля, – цены упали почти на 10%. Самый доступны тур будет стоить 83 тыс рублей.
Отпуск в Геленджике
Падают цены и на туры в Геленджик. Они сократились уже на 15%. Тур, включающий не только перелет, но и трансфер из Сочи, туроператоры предлагают за 96 тыс рублей.
Добро пожаловать в Киргизию!
Четвертое место в рейтинге неожиданно занял отдых на озере Иссык-Куль. Провести 10 дней на берегу высокогорного озера можно почти за 100 тыс рублей. Цена на туры сократилась на 10%.
Сколько стоит отдых в Анапе?
А вот Анапа, напротив, ненамного, но подорожала – почти на 3%. Эксперты поясняют, что разгул стихии обошел курорт стороной. Кроме того, именно в Анапу отправляются все, кто передумал ехать в Крым. Самый дешевый турпакет с трансфером из Сочи стоит 110 тыс рублей.