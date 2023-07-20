Где самый дешевый отдых на море в 2023 году?

Опубликовано: 10:54, 20 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пляжный отдых в Абхазии оказался самым бюджетным направлением на конец июля, сообщает АТОР. В 2023 году недорого отдохнуть на берегу моря или озера можно также в Сочи, Геленджике, Анапе и в Киргизии. Туроператор назвал и конкретные цены.

Рейтинг самых дешевых направлений для пляжного отдыха составила компания "1001 Тур", первое место в нем занял отдых на море в Абхазии, сообщает АТОР.

Эксперты туроператора брали в расчет самые низкие и средние цены на пакетные туры с питанием на двух взрослых туристов, на 10 ночей. В стоимость включался самолет из Москвы.

Отдых в Абхазии

Цены на туры в Абхазию упали на четверть по сравнению с началом месяца. Эксперты полагают, что причина этого - вызванное ливнями наводнение, повредившее инфраструктуру и унесшее жизнь россиянки.

На данный момент самый дешевый тур на указанных выше условиях обойдется в 53 тыс рублей.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туры в Сочи

Отдохнуть в Большом Сочи также можно немного дешевле, чем в начале июля, – цены упали почти на 10%. Самый доступны тур будет стоить 83 тыс рублей.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отпуск в Геленджике

Падают цены и на туры в Геленджик. Они сократились уже на 15%. Тур, включающий не только перелет, но и трансфер из Сочи, туроператоры предлагают за 96 тыс рублей.

Добро пожаловать в Киргизию!

Четвертое место в рейтинге неожиданно занял отдых на озере Иссык-Куль. Провести 10 дней на берегу высокогорного озера можно почти за 100 тыс рублей. Цена на туры сократилась на 10%.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько стоит отдых в Анапе?

А вот Анапа, напротив, ненамного, но подорожала – почти на 3%. Эксперты поясняют, что разгул стихии обошел курорт стороной. Кроме того, именно в Анапу отправляются все, кто передумал ехать в Крым. Самый дешевый турпакет с трансфером из Сочи стоит 110 тыс рублей.