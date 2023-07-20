Что привезти с отдыха в Абхазии? Вкусности и не только

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Абхазия богата не только на достопримечательности, но и на вещички, которые можно привезти с отдыха в качестве сувениров. Мед, вино, аджика, сыр сулугуни, чай и чурчхела, сувениры - все это может стать прекрасным подарком для близких.

Множество россиян выбирают Абхазию, чтобы провести здесь отпуск и отдохнуть от городской суеты. Этот укромный уголок Южного Кавказа привлекает туристов величественностью природы и национальным колоритом.

И, конечно, на память из такой поездки хочется взять с собой частичку этого особенного края. Расскажем, что привезти из Абхазии.

Как и многие страны Кавказа, Абхазия славится своей национальной кухней и богатыми урожаями. Поэтому съедобные сувениры окажутся особенно актуальными.

Чай

Чай и целебные травяные сборы станут прекрасным подарком для домочадцев. Крупных фабрик по изготовлению чая в республике нет, поэтому рекомендуем приобретать чай у местных производителей.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Собранные у подножий горных вершин травы также продаются на местных рынках. Часто их можно купить на развес, поэтому стоимость такого сувенира не ударит по карману.

Мед

Абхазский мед отличается уникальными вкусовыми качествами, так как производится из растений, произрастающих исключительно в этом регионе. Особым спросом пользуются сорта из каштана и эвкалипта, а также высокогорных дикоросов - так называемый дикий мед.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Более качественную и экологически чистую продукцию лучше приобретать у местных пасечников. В отличие от фабричного меда, в нем не будет никаких добавок.

Чурчхела

Чурчхела, или аджинджух, как ее здесь называют, тоже будет хорошим презентом. Нанизанные на нить фрукты и орехи в затвердевшем виноградном соке долго хранятся, а по вкусу не уступят конфетам, еще и будут напоминать об особенностях местной кухни. Приобрести это лакомство можно на абхазских рынках. Однако к выбору стоит отнестись внимательно: при разрезе настоящего аджинджуха должны быть видны ингредиенты - те самые орехи и застывший сок.

Мария Новоселова/

Фрукты

Абхазия - благодатный край для выращивания самых различных фруктов. Вне зависимости от сезона здесь можно найти себе плод по душе.

Весной на рыночных прилавках можно будет купить множество ягод: вишню, черешню, клубнику шелковицу и другие.

Летом поспевают абрикосы, персики, ежевика, кизил, инжир, а также арбузы н дыни.

Осенью начинают созревать хурма, гранаты, киви.

Зимой же можно приобрести разные цитрусовые и фейхоа.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Боитесь не довезти свежие фрукты до дома в целости и сохранности? Тогда можно отдать предпочтение сухофруктам. С легкостью можно будет найти тот же инжир, курагу или урюк.

Соусы

Как и многие страны Кавказа, Абхазия отличается обилием ароматных соусов, которые станут приятным дополнением семейного ужина и напомнят о путешествии. Тут их делают буквально из всего: фруктов, овощей, ягод и даже орехов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Классическим абхазским соусом считается аджика - она лежит в основе практически всех других соусов.

Добавим к ней зеленый виноград, и получим акухь сызбал. А если смешать аджику с барбарисом, то будет уже акацахур сызбал В общем, есть все, на что фантазии хватило. Чтобы не запутаться в этом многообразии, можно обратиться к рыночным торговцам, которые дадут попробовать интересующие варианты на вкус.

Специи

Для любителей кулинарии отличным сувениром станут абхазские пряности. Можно собрать смесь практически для любых яств, ведь абхазы добавляют специи чуть ли не во все блюда. Самые популярные:

сухая аджика как незаменимая часть кухни этого региона;

сумах, отлично подходящий для рыбных, овощных и грибных блюд

анис, использующийся для приготовления сладких джемов, настоек и даже солений.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сыр

Визитная карточка местной гастрономии - домашний сыр.

Особенной популярностью пользуется сулугуни. При этом выделяют несколько его разновидностей по степени выдержки.

Так называемый первый сыр не выдерживается вовсе и отличается мягкостью текстуры, а по консистенции похож на адыгейский.

Второй сыр проходит определенный период выдержки. Он плотнее первого по текстуре, имеет более мягкий вкус и больший срок годности.

Отдельное место занимают копченые сыры, которые легки в транспортировке и смогут стать прекрасной закуской к вину в застольях.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вино

Традиционным памятным подарком из Абхазии, конечно, может стать продукция здешних виноделов. Можно выбрать знаменитые бутылочные вина сухумского завода:

сладковато-терпкое «Апсны»,

бархатистое «Лыхны»,

популярные «Псоу»,

«Букет Абхазии» и другие.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Многие жители Абхазии самостоятельно производят домашние вина, по качеству не уступающие заводским. Единственное - склоняясь к выбору домашнего вина, убедитесь в соблюдении необходимых для его изготовления санитарных норм.

Сувениры

После того, как все съедобные подарки упакованы, можно посмотреть другие интересности рыночных торговцев.

Ценителям кофе по душе придется джезва – медная турка с интересными орнаментами.

В небольших лавочках также можно найти глиняные блюда и кувшины, которые могут стать прекрасным элементом интерьера или служить прямо по назначению.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В числе прочих сувениров на рынках туристических центров можно найти изделия из овечьей шерсти, капельное серебро (украшения из минерала марказита) - девушкам и узорчатые кинжалы - мужчинам.

В общем, уехать из Абхазии с пустыми руками у вас вряд ли получится. Главное – заранее ознакомиться с таможенными условиями транспортировки подарков, и тогда отпуск точно останется в памяти надолго.