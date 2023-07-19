Самые красивые места Абхазии: Гагра, Рица, Новый Афон

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдых Абхазии - один из самых популярных трендов в 2023 году, и заслуженно. Любители гор и моря, пещер и древностей, паломники и просто туристы - все найдут здесь для себя что-то интересное. Расскажем о ключевых достопримечательностях Гагры и Нового Афона, а также об озере Рица.

Абхазия летом 2023 года - на пике популярности среди туристов. Республика - не только рай для любителей пляжного отдыха и теплого моря. На небольшой территории сосредоточена целая россыпь исторических и природных достопримечательностей.

Гагра

Гагра - самый крупный и наиболее известный курорт Абхазии.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крепость Абаата

В Старой Гагре находится древняя и по-своему живописная крепость Абаата, созданная в V веке н.э. и с тех пор претерпевшая множество изменений. Сто лет назад основатель курорта Гагра, правнук Павла I принц Ольденбургский поручил разрушить одну из стен - так крепость приняла современный вид.

Абаата знаменита необычным Храмом Св. Ипатия. Он сложен из массивных серых блоков и о том, что это церковь, можно понять только по каменному же кресту. Внутреннее убранство храма так же сурово - в нем выделяются только иконостас, алтарные врата и золоченая люстра.

В советское время в храме располагался музей оружия. В 1990-е годы церковь вернули верующим. Полностью она была отреставрирована в 2007 году. Музей же переехал в здание неподалеку.

Замок принца Ольденбургского

В городе Гагры так же расположен замок принца Ольденбургского. Летняя резиденция "отца" Гагры была построена в 1902 году и стала самым красивым зданием в стиле модерн в Абхазии.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из-за революции принц Ольденбургский эмигрировал во Францию, а его замок использовался как санаторий. После распада Советского союза здание пришло в упадок, было сильно повреждено пожаром. Сейчас оно закрыто на реставрацию, и полюбоваться им можно только издали.

Приморский парк

Зато туристы могут погулять по знаменитому Приморскому парку, также созданному по указанию принца Ольденбургского. В течение 10 лет территорию в 14 га засаживали деревьями и кустами со всего света.

Сегодня в парке растут более 400 видов растений, в том числе финиковые и кокосовые пальмы, магнолии и мальвы, гималайские кедры и олеандры.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Озеро Рица

Визитной карточкой Абхазии считается знаменитое озеро Рица. Уже по дороге к нему можно полюбоваться целой россыпью природных достопримечательностей (и поучаствовать в дегустации вина и меда!).

Бзыбская крепость на скале у реки Бзыбь. Сохранились стены, башни и - внутри крепости - православный храм Св. Богородицы, построенный в X веке. У церкви нет крыши, но в стене в алтарной части сложены иконы - храм посещают верующие.

Юпшарский каньон, которому местные жители дали говорящее название "Каменный мешок". Он возник в результате землетрясения. Каньон протянулся на 8 км, высота скал достигает 400 м.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Голубое озеро расположено уже в Рицинском нацпарке. Даже те, кто не бывал в Абхазии, могли видеть его в фильме "Земля Санникова". Яркий цвет воды объясняется залежами лазурита на дне. По легенде купание в озере дает омолаживающий эффект, однако желающих проверить это немного: вода слишком холодная, она не прогревается выше 11 градусов - правда, озеро и не замерзает зимой.

Живописные водопады с запоминающимися названиями - Мужские слезы и Девичьи слезы.

Озеро Рица расположено на высоте 824 м над уровнем моря. Это самое большое озеро в Абхазии. Глубина его достигает 116м.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На берегу Рицы находится дача Сталина, которую можно посетить с экскурсией, а рядом с ней - дача Хрущева.

Озеро имеет свойство менять оттенок - весной и лето оно изумрудное, осенью и зимой - окрашивается синевой. Цвет Рицы зависит от качества воды впадающих в нее рек Лашипсе и Юпшара.

А вот купаться в озере Рица, в отличие от Голубого озера, запрещено. Вода в нем слишком холодная, из-за сложного рельефа дна и рек образуются сильные и опасные подводные течения. Зато все желающие смогут покататься на катамаране.

Новый Афон

В замечательном городе Новый Афон советуем задержаться подольше, чтобы успеть осмотреть все достопримечательности - их здесь много, и на самый разный вкус.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новоафонский монастырь

Прежде всего стоит посетить Новоафонский монастырь. Он достаточно молод - его строительство было начато в 1876 году монахами, приехавшими из Греции с Афона. С 1924 по 1994 год в монастыре располагались склады.

Сейчас монастырь действующий. Его главная святыня - чудотворный крест с частицей Древа Животворящего Креста Господня.

Грот Симона Кананита

Неподалеку от монастыря расположена важная для паломников достопримечательность - высеченный в скале каменный грот, в котором жил один из апостолов Иисуса Христа - Симон Кананит. Именно он принес в Абхазию христианство.

Новоафонская пещера

Абхазия известна своими пещерами. Для туристов доступна Новоафонская пещера, специально обустроенная для посещений в 1960-1970-е годы. Она расположена в глубине Иверской горы, к ней ведет уникальная подземная железная дорога.

Пещера состоит из 11 залов, однако не все открыты для туристов. Внутри открываются удивительные зрелища - мрачные каменные своды, обильные сталактиты и сталагмиты, загадочные подземные озера и водопады.

Один из залов пещеры - "Апхиарца" - был обустроен под концертный зал. Здесь регулярно проходят концерты, исполняется и абхазская народная музыка.

Анакопийская крепость

На вершине Иверской горы находится Анакопийская крепость - это наиболее полно сохранившееся укрепление во всем Восточном Причерноморье.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Основные укрепления (а есть еще и более древние!) начали строиться в V-VII веках н.э. В VII веке внутри крепости греческие монахи построили храм, через несколько десятков лет - второй. В XIV веке крепость захватили генуэзцы - они построили четырехэтажную сторожевую башню, на которую можно подняться и сейчас. Интересная достопримечательность - неиссякаемый источник,

Прекрасных и загадочных мест в Абхазии так много, что едва ли вы успеете побывать везде за одну поездку - и, скорее всего, вам захочется вернуться сюда еще. Гостеприимная Абхазия будет ждать вас!