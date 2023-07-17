Как добраться до Абхазии на самолете - и не только?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдых в Абхазии - идеальное сочетание солнца и моря, горных пейзажей и исторических достопримечательностей. Однако попасть туда привычным путем - на самолете - не получится: действующих аэропортов в стране нет. Расскажем, как все-таки можно попасть в Абхазию.

Куда поехать отдыхать в долгожданный летний отпуск? Хочется чего-то вкусного, жаркого, морского и горного одновременно, чтобы слиться с природой, в то же время насладиться южной романтической архитектурой и при этом… не нервничать по поводу виз и уложиться в небольшой бюджет? Тогда рассмотрите в качестве ближайшего путешествия поездку в Абхазию!

А в чем, собственно, проблема?

Казалось бы - открыл всем известный сайт с авиабилетами, и выбрал подходящий рейс. Но не все так просто: в лучшем случае поисковик предложит близлежащие аэропорты: в Сочи, в Батуми (Грузия) или в Кутаиси (Грузия), в худшем – не найдет нужных вариантов. Дело в том, что в Абхазии нет аэропортов, которыми могли бы воспользоваться туристы. Есть аэропорт Бамбоура в Гудауте – предназначен для военной авиации (следовательно, простых пассажиров он не принимает) и Бабушара под Сухумом – сейчас не функционирует из-за запрета Международной организации пассажирской авиации и своего плачевного состояния.

И как теперь попасть в Абхазию?

Несмотря на то, что поисковик авиабилетов может предложить вам путешествие через Грузию, мы смело отметаем этот маршрут. Контрольно-пропускной пункт "Ингур" (между Грузией и Абхазией) существует и функционирует, но обычному путешественнику вряд ли удастся перебраться через него – потребуются особые разрешения абхазского и грузинского МИДов, которые получить очень сложно.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зато по воздуху можно добраться до аэропорта Адлер в Сочи, а дальше попасть в контрольно-пропускной пункт Псоу. Сделать это можно на такси (поездка займет около 15 минут и будет стоить 600-700 рублей) или на общественном транспорте.

Маршрут без пересадок: на автобусе №558 доехать до остановки КПП Псоу, оттуда за 4 минуты сможете дойти до самого КПП.

На автобусах №130, №137, №138 доехать до остановки “Взлетная улица” и сделать пересадку на автобусы №517, №550, №552, №554. Далее потребуется 15 минут, чтобы дойти пешком до Псоу.

На автобусе №535 можно добраться до остановки “Парк Южные Культуры”, пересесть на автобусы №517, №550, №552 или №554, выйти на остановке Псоу и пешком дойти до заветного КПП.

На автобусах №105с, №105, №105а, №558 доехать до остановки “Водоканал”, совершить пересадку на станцию “Автошкола”, оттуда отправляются автобусы №517, №550, №552. Они доезжают до остановки Псоу, откуда до самого КПП придется прогуливаться 15 минут.

Если не любите автобусы: на маршрутке №557 доехать до остановки Керлинговый центр Ледяной куб, пересесть на маршрутку №539 и добраться до остановки КПП Псоу.

администрация Сочи

Маршруты общественного транспорта могут меняться, так что советуем уточнять расписание на сайте или на онлайн-картах.

Также можно заказать трансфер. Это вариант для тех, кто не хочет тратить нервы на составление хитрых планов, – вы можете заказать машину, которая довезет вас и вашу компанию от аэропорта в Сочи сразу до Сухума, Нового Афона, Гагры или другого абхазского города. Только забронировать трансфер надо заранее, как минимум за 2 дня.

Путь до границы на общественном транспорте более бюджетный, но займет у вас 1-1,5 часа, так что если хотите добраться до Псоу быстро и с комфортом, то рекомендуем воспользоваться такси, личной машиной, приобрести тур или заказать трансфер. А если вы не особо торопитесь и горите желанием полюбоваться на Сочи из окна автобуса, то воспользуйтесь общественным транспортом.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как пересечь границу с Абхазией?

Гражданам РФ или Южной Осетии для въезда в Абхазию не нужен загранпаспорт, при пересечении границы они могут воспользоваться общегражданским паспортом.

Пересечь границу с загранпаспортом можно, но для начала надо убедиться, что вы не собираетесь посещать с этим документом Грузию – с отметкой о пересечении границы Россия-Абхазия вас могут как минимум не пустить в страну, как максимум – грузинское законодательство посчитает ваши действия незаконными.

Постарайтесь не попасть на пересменку: с 01:00 до 03:00, с 7:45 до 8:15 и с 19:45 до 20:15. Еще лучше будет, если запланируете приезд на будние дни – так меньше рисков потратить много времени на контрольно-пропускном пункте.