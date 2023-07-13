Как добраться из Сочи в Сухум?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В советское время Сухум был популярным курортом наравне с Гагрой и Пицундой, туристы стремятся приехать в этот абхазский город и сейчас. В Сухуме много пляжей, в основном галечных, но есть и песчаные. Расскажем, где находится Сухум, сколько ехать от Сочи до Сухума на теплоходе, автобусе, маршрутке, такси, поезде, трансфером и по единому билету.

Сухум был основан более 2500 лет назад. В нем можно увидеть интересную архитектуру, включая античные и средневековые руины. А осмотрев Сухум, стоит отправиться к удивительным водопадам, храмам и городам-призракам Восточной Абхазии.

Где находится Сухум?

Сухум расположен на черноморском побережье в самом сердце Абхазии. Это не только столица, но и самый крупный ее город. Большинство туристов, отправляющихся в Абхазию на один день, жертвуют Сухумом и восточной частью Абхазии в пользу Гагры, Нового Афона и озера Рица, поскольку они находятся намного ближе к границе с РФ. Но в ходе двухдневного путешествия или полноценного отдыха на Черном море в Сухум заехать нужно, чтобы оглядеть панораму города и изрезанную береговую линию с самой высокой точки - Сухумской горы, где расположена смотровая беседка.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько ехать от Сочи до Сухума?

Расстояние от Сочи до Сухума составляет около 150 км, на автомобиле такое расстояние преодолевается за 3,5 часа, если не брать в расчет время на переход границы и возможные пробки на пути. Но на общественном транспорте так быстро добраться не получится: поездка на поезде займет 6 часов, а время, которое будет затрачено на автобус, рассчитать сложно – многое будет зависеть от того, есть ли очереди на границе.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться от аэропорта Сочи до Сухума?

У туристов, желающих отдохнуть в Сухуме или планирующих начать изучение Абхазии именно с этого города, есть несколько вариантов того, как добраться из аэропорта Сочи в Сухум:

на автомобиле

трансфер или такси

на автобусах/маршрутках

по “единому билету”

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из Сочи в Сухум на автомобиле

Взять в аренду автомобиль можно в аэропорту Адлера/Сочи. Актуальную информацию о машинах, тарифах и компаниях, стойки которых есть в зале прилета, можно найти на сайте аэропорта. Чтобы въехать в Абхазию, нужно оформить у оператора аренды машины такую услугу, она обойдется в 3-5 тыс рублей.

Трансфер или такси из Сочи в Сухум

На такси российских перевозчиков можно доехать только до границы за 300-700 рублей, дальше придется либо ехать на маршрутке, либо вызывать абхазское такси.

У КПП Псоу ждут частники, с ними можно поторговаться;

Можно воспользоваться одним из местных сервисов через сайт, приложение или вотсап (А-Такси,Такси Максим, RED Taxi, Гаруда Экспресс, Такси Престиж). От границы до Сухума на индивидуальном такси дешевле, чем за 3,5 тыс рублей, доехать вряд ли получится.

Намного более комфортно пройдет поездка прямым трансфером из аэропорта. Цена такой поездки от аэропорта до Сухума в среднем будет составлять около 5 тысяч рублей. Если хочется сэкономить, то есть такая удобная опция как сборно-групповые трансферы, но ночью они не ходят.

групповой трансфер до Сухума у Гаруда Экспресс будет стоить всего 1370 рублей, цена индивидуального трансфера у них 6,5 тыс рублей;

групповой трансфер у А-Такси будет стоить 1,4 тыс рублей, а индивидуальный - 5 тыс.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из Сочи в Сухум на автобусах/маршрутках

Регулярного прямого автобусного сообщения между Абхазией и Россией за исключением “единого билета” сейчас нет. До Сухума из сочинского аэропорта можно доехать, пересев с автобуса №558 на абхазскую маршрутку после проверки документов на КПП “Псоу”.

Этим летом автобус №558 сделали круглосуточным, однако ночью от границы придется ехать на такси, так как общественный транспорт в Абхазии уже не ходит. От границы до Сухума на маршрутке можно доехать за 350-400 рублей, дорога займет около двух часов. По самому Сухуму также ходят автобусы и троллейбусы.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из Сочи в Сухум по “единому билету”

После того, как ваш рейс приземлился в аэропорту Сочи, на ближайшей остановке вы найдете прямой автобус до Сухума. Сухум - самая дальняя точка в Абхазии, куда можно уехать по “единому билету” самолет+автобус. Детям, не достигшим возраста 5 лет, билет предоставляется бесплатно.

Первый автобус отправляется в 6 утра, а последний в 15:20, в день всего таких рейсов 8. От аэропорта Сочи до Сухума автобус идет 6 часов 10 минут с короткими остановками в Гагре, Пицунде, Гудауте, Афоне. В Сухум автобусы приезжают в 12:10, 13:45, 14:10, 15:40, 18:00, 18:50, 20:35 и 21:30. В одну сторону стоимость билета Сочи-Сухум составляет 806 рублей. Так же можно добраться и обратно, в сочинский аэропорт из Сухума: первый автобус отправляется в 00:30, далее следуют в 2:30, 5:00, 7:30, 9:30, 11:30, 14:00 и 16:00.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться от КПП Псоу до Сухума?

Как добраться до Сухума не с территории Краснодарского края, а уже после проверки документов на пограничном пункте? Такой вариант может понадобиться, если хочется добраться до границы на “ласточке” с вокзала Сочи. В таком случае стоит ехать до “Имеретинского курорта”, это 50 минут (билет стоит 187 рублей), а дальше добраться до остановки транспорта “Сельсовет” и сесть на автобус №558 (30 рублей). За менее чем 20 минут вас довезут до границы с Абхазией.

Расстояние от КПП “Псоу” до Сухума - 117 км. Чтобы добраться от границы уже до Сухума необходимо воспользоваться одним из этих способов:

такси

маршрутка.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться из Сочи в Сухум на теплоходе?

Летом 2023 года у жителей и гостей Сочи появился один из наиболее приятных способов путешествия в Абхазию. С конца июня в Сухум раз в неделю начал ходить теплоход-лайнер “Князь Владимир”. Отправление девятипалубного круизного лайнера происходит по четвергам в 21:00 от сочинского морского вокзала. Во время рейса, который занимает 12 часов, пассажиров ждет трехразовое питание и множество развлечений на борту, включая аквапарки, кинотеатр, концерты и спортивные занятия. Стоянка в Сухуме длится 3 дня до 23:00 воскресенья. Обратно в Сочи теплоход прибывает в 9 утра понедельника, то есть в пути пассажиры лайнера проведут 10 часов. Воспользоваться этим предложением можно до 7 сентября - в этот день из Сочи отправится последний рейс.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до Сухума на поезде?

Железнодорожное путешествие в Абхазию - еще один способ избежать очередей на границе на пешеходном пропускном пункте. Проверять документы будут в поезде, никуда не нужно будет выходить. В среднем поезд от Сочи до Сухума идет шесть часов. Купить билет на один из нижеперечисленных поездов можно на сайте РЖД или в кассе железнодорожного вокзала. Цена билета в плацкарт начинается от 1864 рублей, в купе - от 2095 рублей.

306/305 Москва - Сухум (04:39 в Сочи - 10:51 в Сухуме);

487Й Самара - Сухум (14:33 в Сочи - 20:36 в Сухуме);

479А СПБ - Сухум (03:30 в Сочи - 09:55 в Сухуме).

В следующем году планируется запустить до Сухума "ласточки" из Сочи, так что добраться по железной дороге можно будет за 4,5 часа вместо 6.

Когда откроют аэропорт Сухума?

Сухумский аэропорт - единственный в Абхазии - был закрыт ровно 30 лет назад. Последние годы обсуждается и подготавливается возобновление работы воздушной гавани и пассажирских рейсов с Россией. Точных дат пока нет, но открытие аэропорта планируется к концу следующего или 2025 года.