Проезд к озеру Рица в Абхазии открыли для туристов

Опубликовано: 14:22, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Абхазии сегодня открыли въезд в Рицинский национальный парк. Ранее он был закрыт из-за селей, сошедших в ущелье.

Проезд в Бзыпское ущелье снова возможен - специалисты справились с последствиями непогоды и расчистили дорогу от селевых масс.

"Последствия стихии в Рицинском парке ликвидированы, мы вплотную занимались расчисткой дороги. Сегодня туристы посещают парк в обычном режиме"

– директор парка Адамур Багателия

В ночь на понедельник на Гагрский район обрушились мощные ливни, они привели к подтоплениям, перебоям с электрическом, временному закрытию дорог, в том числе и к горному озеру Рица. Весь понедельник ушел на восстановительные работы. Сегодня озеро Рица снова ждет туристов, которых пока немного - непогода в Краснодарском крае и Абхазии повлияла на планы многих отдыхающих.