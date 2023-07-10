Озеро Рица в Абхазии закрыто для туристов

В понедельник в Абхазии проезд в Бзыпское ущелье, где начинается Рицкий заповедник, закрыт. В результате ливней в ущелье сошло шесть селей, ведутся работы по расчистке дороги.
Мощные ливни в воскресенье накрыли Гагру и окрестности, сегодня дороги в городе восстановлены, а проезд к озеру Рица остается перекрытым.
Рицинский парк закрыт в понедельник 10 июля, в Бзыпском ущелье проводятся работ по расчистке дорог, сообщил директор парка Адамур Багателия.
Накануне в ущелье - 7-17 км дороги, - сошло шесть селевых потоков. В одном месте на дорогу в ущелье обрушилась подпорная стена.
В Гагрском районе сегодня ведутся восстановительные работы после удара стихии, ущерб еще предстоит подсчитать.
По прогнозам синоптиков, залповые ливни могут повториться сегодня и завтра.