Озеро Рица в Абхазии закрыто для туристов

Опубликовано: 11:51, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В понедельник в Абхазии проезд в Бзыпское ущелье, где начинается Рицкий заповедник, закрыт. В результате ливней в ущелье сошло шесть селей, ведутся работы по расчистке дороги.

Мощные ливни в воскресенье накрыли Гагру и окрестности, сегодня дороги в городе восстановлены, а проезд к озеру Рица остается перекрытым.

Рицинский парк закрыт в понедельник 10 июля, в Бзыпском ущелье проводятся работ по расчистке дорог, сообщил директор парка Адамур Багателия.

Накануне в ущелье - 7-17 км дороги, - сошло шесть селевых потоков. В одном месте на дорогу в ущелье обрушилась подпорная стена.

В Гагрском районе сегодня ведутся восстановительные работы после удара стихии, ущерб еще предстоит подсчитать.

По прогнозам синоптиков, залповые ливни могут повториться сегодня и завтра.