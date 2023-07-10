Гагрский район Абхазии открыли для авто

В Абхазии проинформировали о восстановлении автосообщения с Гагрским районом республики. Ранее здесь наблюдались затруднения в связи с захлестнувшими регион проливными дождями.
«Ограничений не введено ни по центральной трассе, ни в городе Гагра. Единственное, продолжаются работы по очистке, там где работает специальная техника, машины объезжают эти места»
– пресс-служба МВД Абхазии
В ведомстве уточнили, что по-прежнему из-за последствий ливней недоступен проезд в Бзыпское ущелье.
Ранее сообщалось, что в Гагрском районе от разгула стихии пострадало порядка восьми сотен домов. Впоследствии стало известно, что под удар стихии попало более тысячи домовладений. Сейчас правоохранители и главы населенных пунктов проверяют степень сохранности построек. Оценку ущерба в настоящее время осуществить невозможно.